Mijlocaşul ofensiv Elias Gaspar Pelembe "Domingues", care a împlinit luna aceasta 42 de ani și are 116 selecții și 17 goluri începând cu 2004, a fost inclus luni în lotul selecţionatei de fotbal a Mozambicului pentru Cupa Africii pe Naţiuni 2025, care va avea loc în Maroc, informează Reuters.

Dacă va participa la această competiţie, Domingues va deveni al doilea acel mai vârstnic jucător din istoria turneului final al CAN, după portarul egiptean Essam El Hadary, care avea 44 de ani şi 21 de zile când a apărat în finala ediţiei din 2017, împotriva Camerunului, în Gabon.

Exclus de la națională la începutul anului, Domingues revine acum la turneul final



Domingues fusese exclus la începutul acestui an de selecţionerul Chiquinho Conde, după ce şi-a predat paşaportul cu întârziere şi a ratat obţinerea vizei necesare pentru a merge în Egipt, unde mozambicanii au fost nevoiţi să joace fără el un meci esenţial pentru calificarea Cupa Mondială 2026.

Experimentatul mijlocaş a fost rechemat însă la lotul naţional luna trecută, cu ocazia a două meciuri amicale, iar apoi şi-a păstrat locul.

Mozambic, în grupă cu Coasta de Fildeș, care este campioana en-titre, Gabon și Camerun



Mozambic va evolua în Grupa F la Cupa Africii de Naţiuni, urmând să joace împotriva campioanei en-titre, Cote d'Ivoire, în meciul de deschidere de la Marrakech, pe 24 decembrie, înainte de a înfrunta Gabon şi Camerun.

Naţionala mozambicană participă pentru a doua oară consecutiv la turneul final continental, după ce anterior fost prezentă ultima oară la această competiţie în 2010, în Angola, scrie Agerpres, unde Domingues a făcut parte din echipă, la fel ca şi fundaşul Edson Andre Sito "Mexer'', care acum are 37 de ani.

Lotul naționalei din Mozambic pentru CAN 2025



Portari (3):

Ernan Siluane (Associação Black Bulls), Ivane Urrubal (Ferroviário de Nacala), Kimiss Zavala (Marítimo - Portugalia)

Fundași (8):

Bruno Langa (Pafos FC - Cipru), Oscar Cherene (União Desportiva de Songo), Diogo Cabral “Calila” (Santa Clara – Portugalia), Infren Matola (União Desportiva de Songo), Edmilson Dove (Al-Quwa Al-Jawiya - Irak), Reinildo Mandava (Sunderland AFC - Anglia), Edson Sitoe “Mexer” (Ankara Keçiorengucu – Turcia), Fernando Chamboco (Associação Black Bulls).

Mijlocași (7):

Feliciano Jone “Nené” (Abu Salim SC - Libia), João Bonde (Ferroviário da Beira), Ricardo Guimarães “Guima” (Zira FK - Azerbaidjan), Manuel Kambala (Polokwane City FC - Africa de Sud), Keyns Abdala (GD Chaves - Portugalia), Alfonso Amade (Dunfermline Athletic FC - Scoția), Elias Pelembe “Domingues” (União Desportiva de Songo).

Atacanți (7):

Geny Catamo (Sporting CP – Portugalia), Witiness Quembo “Witi” (Nacional da Madeira - Portugalia), Gildo Vilanculos (Tadamon Sour Club - Liban), Chamito Alfandega (Académico de Viseu FC - Portugalia), Stanley Ratifo (Chemie Leipzig - Germania), Melque Alexandre (União Desportiva de Songo), Faizal Bangal (AC Mestre - Italia).

