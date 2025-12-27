Baba Alhassan (25 de ani) a făcut un meci pe care și-l va dori să îl uite la Cupa Africii pe Națiuni. Mijlocașul defensiv al FCSB-ului a fost înlocuit în minutul 65 al partidei Uganda - Tanzania 1-1, contând pentru etapa a doua din faza grupelor.

Baba Alhassan, primul schimbat de la Uganda contra Tanzaniei

Alhassan a ajuns la a patra selecție pentru Uganda și a fost în premieră titular la Cupa Africii pe Națiuni. El a prins anterior, în prima rundă, 19 de minute în eșecul cu Tunisia (1-3).

Baba Alhassan nu va rămâne deloc cu o amintire plăcută după cele 65 de minute împotriva Tanzaniei. Pe lângă faptul că a fost schimbat primul din naționala sa, portalul SofaScore l-a considerat cel mai slab fotbalist de pe teren. I-a acordat nota 5,8, iar FlashScore 5,3! Baba Alhassan a comis hențul care a provocat penalty-ul din care Tanzania a deschis scorul în minutul 59.

Alhassan, teribil pe fază defensivă

Problema cea mai mare a lui Alhassan este că, pe lângă eroarea majoră, statistica generală le dă dreptate portalurilor menționate anterior. Mijlocașul FCSB-ului a pierdut posesia de 10 ori din 43 de atingeri!

Mai mult decât atât, el și-a arătat slăbiciunile pe fază defensivă și în meciul cu Tanzania. Din 6 dueluri cu mingea la sol a reușit să nu fie driblat doar o singură dată. Statistica este una îngrijorătoare pentru postul său.

Pentru Uganda urmează meciul decisiv contra Nigeriei, ultimul din Grupa C a Cupei Africii pe Națiuni, programat pe 30 decembrie.

