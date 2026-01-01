Devis Epassy, portarul lui Dinamo, a încheiat anul 2025 cu o victorie importantă pe plan internațional.

Camerunul s-a impus miercuri seară, scor 2-1, în deplasare cu Mozambic, în ultima etapă din Grupa F a Cupei Africii pe Națiuni, într-un meci care a fost și ultimul disputat în fotbalul mondial în acest an.

Devis Epassy de la Dinamo, victorie în ultimul meci al anului 2025 din lume



Titular între buturile „Leilor Neîmblânziți”, Epassy a contribuit la succesul care le-a adus camerunezilor calificarea în optimile de finală.

Camerun a încheiat grupa pe locul secund, cu 7 puncte, în timp ce Mozambic, deși învins, a mers și el mai departe, ca cea mai bună echipă clasată pe locul 3.



Gazdele au deschis scorul prin Geny Catamo, în minutul 23, dar Camerun a revenit rapid. Egalarea a venit în minutul 28, după un autogol al lui Nene, iar golul victoriei a fost marcat de Christian Kofane, în minutul 55.



Printre naționalele calificate în optimile Cupei Africii pe Națiuni se numără Maroc, Egipt, Nigeria, Senegal, Algeria, Burkina Faso, Camerun, Coasta de Fildeș și Mozambic. TOATE DETALIILE AICI

