Renato Veiga, fundaș portughez de 22 de ani, a fost propus gratuit oltenilor pe vremea când evolua la Sporting Lisabona, însă Mihai Rotaru a spus „nu”.
Între timp, jucătorul a ajuns la Chelsea, a impresionat în Serie A și e pe punctul de a semna cu Atletico Madrid.
Refuzat de Craiova, a primit undă verde pentru transferul carierei: 35.000.000 de euro!
Potrivit L’Equipe, spaniolii au oferit 35 de milioane de euro, iar Veiga a acceptat deja termenii contractului.
Iar, potrivit jurnalistului Fabrizio Romano, Chelsea a dat undă verde pentru transferul lui Renato Veiga, pe care nu-l consideră o variantă de rezervă pentru Levi Colwill (accidentat).
Potrivit sursei citate, discuțiile vor avansa în următoarele zile, mai multe cluburi fiind interesate de transferul fundașului portughez.
Transferat de Chelsea în 2024, de la FC Basel, pentru 14 milioane de euro, Veiga a fost împrumutat în iarnă la Juventus, unde a bifat 33 de meciuri și a debutat la naționala Portugaliei.
Pedro Torrao: "Craiova a avut șansa să îl transfere gratis!"
Agentul Pedro Torrao a confirmat pentru Sport.ro că Veiga a fost propus Universității Craiova pe vremea când juca la Sporting Lisabona, într-o formulă de tip 50/50. Transferul ar fi fost gratuit, dar oltenii au spus „nu”.
Acum, la doar trei ani distanță, Veiga valorează de aproape 100 de ori mai mult și este foarte aproape de a deveni al șaselea transfer al verii la Atletico.
"Din câte îmi amintesc, acum 2-3 ani, nu știu exact, Universitatea Craiova a avut șansa de a-l transfera pe Renato Veiga. Este adevărat. Din câte știu, exista posibilitatea de a-l transfera pe acest jucător, să fie al lor, gratuit, dar Universitatea Craiova nu a dorit în totalitate să-l achiziționeze.
Doar domnul Marcel Popescu fuseseră de acord cu transferul jucătorului. Nu știu ce s-a întâmplat după între oficiali, dar îmi amintesc că Domnul Popescu era pro-transfer.
Este adevărat că au avut șansa de a-l transfera. De la Sporting, s-a transferat la Basel, dar știu că, chiar înainte de acest transfer, a fost recomandat Craiovei. Am oferit jucătorul, este adevărat, dar ei nu l-au vrut.
Era vorba despre un transfer 50/50, așa era. Nu-mi mai amintesc detalii despre clauze, dar știu că au avut șansa de a-l transfera.
(n.r. - despre alți jucători) Este adevărat, au avut șansa de a transfera jucători de la juniori, de la echipa secundă. Întotdeauna încercăm să propunem jucători, dar Craiova nu a dorit astfel de fotbaliști", a declarat Pedro Torrao pentru Sport.ro.