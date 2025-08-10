Refuzat de Craiova, a primit undă verde pentru transferul carierei: 35.000.000 de euro!

Iar, potrivit jurnalistului Fabrizio Romano, Chelsea a dat undă verde pentru transferul lui Renato Veiga, pe care nu-l consideră o variantă de rezervă pentru Levi Colwill (accidentat).

Potrivit L’Equipe, spaniolii au oferit 35 de milioane de euro, iar Veiga a acceptat deja termenii contractului.

Între timp, jucătorul a ajuns la Chelsea, a impresionat în Serie A și e pe punctul de a semna cu Atletico Madrid.

Renato Veiga, fundaș portughez de 22 de ani, a fost propus gratuit oltenilor pe vremea când evolua la Sporting Lisabona, însă Mihai Rotaru a spus „nu”.

Transferat de Chelsea în 2024, de la FC Basel, pentru 14 milioane de euro, Veiga a fost împrumutat în iarnă la Juventus, unde a bifat 33 de meciuri și a debutat la naționala Portugaliei.

Pedro Torrao: "Craiova a avut șansa să îl transfere gratis!"



Agentul Pedro Torrao a confirmat pentru Sport.ro că Veiga a fost propus Universității Craiova pe vremea când juca la Sporting Lisabona, într-o formulă de tip 50/50. Transferul ar fi fost gratuit, dar oltenii au spus „nu”.



Acum, la doar trei ani distanță, Veiga valorează de aproape 100 de ori mai mult și este foarte aproape de a deveni al șaselea transfer al verii la Atletico.



"Din câte îmi amintesc, acum 2-3 ani, nu știu exact, Universitatea Craiova a avut șansa de a-l transfera pe Renato Veiga. Este adevărat. Din câte știu, exista posibilitatea de a-l transfera pe acest jucător, să fie al lor, gratuit, dar Universitatea Craiova nu a dorit în totalitate să-l achiziționeze.



Doar domnul Marcel Popescu fuseseră de acord cu transferul jucătorului. Nu știu ce s-a întâmplat după între oficiali, dar îmi amintesc că Domnul Popescu era pro-transfer.



Este adevărat că au avut șansa de a-l transfera. De la Sporting, s-a transferat la Basel, dar știu că, chiar înainte de acest transfer, a fost recomandat Craiovei. Am oferit jucătorul, este adevărat, dar ei nu l-au vrut.



Era vorba despre un transfer 50/50, așa era. Nu-mi mai amintesc detalii despre clauze, dar știu că au avut șansa de a-l transfera.



(n.r. - despre alți jucători) Este adevărat, au avut șansa de a transfera jucători de la juniori, de la echipa secundă. Întotdeauna încercăm să propunem jucători, dar Craiova nu a dorit astfel de fotbaliști", a declarat Pedro Torrao pentru Sport.ro.

