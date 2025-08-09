Grozav a dezvăluit cum i-a rupt Alex Chipciu tricoul la U Cluj - Petrolul

Gicu Grozav s-a prezentat cu tricoul rupt la flash-interviu. Atacantul Petrolului a dezvăluit că cel care i-a făcut echipamentul franjuri a fost Alex Chipciu, căpitanul ”Șepcilor Roșii”, care i-a rupt echipamentul în încercarea de a opri un contraatac.

Grozav și-a prelungit contractul cu Petrolul cu încă un sezon, iar, după meciul cu U Cluj, a dezvăluit că i-ar plăcea să își încheie cariera de jucător la formația de pe ”Ilie Oană”.

”Mi-a plăcut în această seară, am dat dovadă de caracter, chiar dacă din nou am luat gol pe final de repriză. Am reușit să rămânem concentrați și să scoatem un punct într-o deplasare grea, contra unei echipe valoroase.

A tras Alex de mine la faza aceea, a oprit un contraatac periculos, a făcut ce e mai bine pentru echipa lui. S-a muncit în seara asta, s-a dat dovadă de caracter și spirit de sacrificiu.

Eu zic că a fost un joc echilibrat. În prima repriză au ajuns de două-trei ori în poziții periculoase. Ne-am creat și noi oportunități. Era necesar să marcăm cel puțin un gol. Cred că puteam mai mult și în meciul cu FCSB, și cu UTA, dar ăsta e fotbalul, 5 puncte după 5 meciuri, mergem înainte. Nee-am întărit, am rămas cu aceeași unitate de grup.

Am prelungit contractul cu încă un an, sunt foarte fericit. Nu mă gândesc la retragere, dar mi-ar plăcea (n.r. să își încheie cariera la Petrolul)”, a spus Gicu Grozav după meci.