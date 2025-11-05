Universitatea Craiova a spus „nu” în urmă cu câțiva ani unui fotbalist care astăzi valorează 25 de milioane de euro. Este vorba despre Renato Veiga, fundaș portughez de 22 de ani, ajuns acum la Villarreal, după un transfer plătit către Chelsea.

25 de milioane de euro pentru fotbalistul refuzat de Universitatea Craiova!

Veiga fusese propus gratuit Craiovei, într-o formulă 50/50 cu Sporting Lisabona, potrivit agentului Pedro Torrao, cel care a confirmat informația pentru Sport.ro.

Ce a realizat Veiga între timp? Concret, un transfer la FC Basel, urmat de unul la Chelsea pentru 14 milioane de euro.

De atunci, lusitanul a strâns 18 meciuri în Premier League, alături de alte 15 meciuri în Serie A cu Juventus + debutul la naționala Portugaliei, pentru care are momentan șapte selecții.

Revenind la prezent, la momentul redactării acestui articol, Renato Veiga are deja 3 meciuri și un gol în Liga Campionilor, iar în La Liga a bifat 10 partide.

