25 de milioane de euro pentru fotbalistul refuzat de Universitatea Craiova!

Universitatea Craiova a spus „nu” în urmă cu câțiva ani unui fotbalist care astăzi valorează 25 de milioane de euro. Este vorba despre Renato Veiga, fundaș portughez de 22 de ani, ajuns acum la Villarreal, după un transfer plătit către Chelsea.

Veiga fusese propus gratuit Craiovei, într-o formulă 50/50 cu Sporting Lisabona, potrivit agentului Pedro Torrao, cel care a confirmat informația pentru Sport.ro.

Ce a realizat Veiga între timp? Concret, un transfer la FC Basel, urmat de unul la Chelsea pentru 14 milioane de euro.

De atunci, lusitanul a strâns 18 meciuri în Premier League, alături de alte 15 meciuri în Serie A cu Juventus + debutul la naționala Portugaliei, pentru care are momentan șapte selecții.

Revenind la prezent, la momentul redactării acestui articol, Renato Veiga are deja 3 meciuri și un gol în Liga Campionilor, iar în La Liga a bifat 10 partide.

Pedro Torrao: "Craiova a avut șansa să îl transfere gratis!"

"Din câte îmi amintesc, acum 2-3 ani, nu știu exact, Universitatea Craiova a avut șansa de a-l transfera pe Renato Veiga. Este adevărat. Din câte știu, exista posibilitatea de a-l transfera pe acest jucător, să fie al lor, gratuit, dar Universitatea Craiova nu a dorit în totalitate să-l achiziționeze.

Doar domnul Marcel Popescu fuseseră de acord cu transferul jucătorului. Nu știu ce s-a întâmplat după între oficiali, dar îmi amintesc că Domnul Popescu era pro-transfer.

Este adevărat că au avut șansa de a-l transfera. De la Sporting, s-a transferat la Basel, dar știu că, chiar înainte de acest transfer, a fost recomandat Craiovei. Am oferit jucătorul, este adevărat, dar ei nu l-au vrut.

Era vorba despre un transfer 50/50, așa era. Nu-mi mai amintesc detalii despre clauze, dar știu că au avut șansa de a-l transfera.

(n.r. - despre alți jucători) Este adevărat, au avut șansa de a transfera jucători de la juniori, de la echipa secundă. Întotdeauna încercăm să propunem jucători, dar Craiova nu a dorit astfel de fotbaliști", a declarat Pedro Torrao pentru Sport.ro.

