Ardelenii au primit vizita prahovenilor sâmbătă seară pe ”Cluj-Arena”, într-un meci care a contat pentru etapa #5 din sezonul regulat al SuperLigii României.



La capătul celor 90 de minute, ”U” Cluj și Petrolul Ploiești au împărțit punctele, în urma golurilor lui Jovo Lukic (44') și Bogdan Marian (71').



Liviu Ciobotariu cere transferuri la Petrolul după remiza de la Cluj: ”Keita e o mare pierdere! Vreau să întăresc echipa”



După meci, Liviu Ciobotariu, antrenorul Petrolului Ploiești, a explicat că pentru ”lupii galbeni”, plecarea lui Tidiane Keita la CFR Cluj în această vară este o pierdere uriașă pentru jocul echipei.



Tehnicianul a cerut însă întăriri și vrea să consolideze lotul la Ploiești.



”Pentru noi e o mare pierdere Keita. Dar, de obicei, nu dau nume sau nu felicit un jucător anume că nu ar fi corect. Din punctul meu de vedere, toată echipa a jucat. Toată echipa a luptat. Cine a jucat în poziția lui Keita a făcut-o foarte bine astăzi.



Da, vreau să întăresc echipa. Ne uităm după jucători. Dacă găsim jucători care să ajute grupul, adică să facă concurență pe posturi și, de ce nu să jucăm cu ei în primul 11, ne uităm după jucători”, a spus Ciobotariu



După această remiză, ”U” Cluj se află pe locul șase cu șase puncte, în timp ce Petrolul Ploiești se situează pe locul nouă cu cinci puncte înregistrate după cinci etape.

