Experimentatul apărător acuză arbitrajul și susține că este vânat de "centrali", după ce a încasat din nou un cartonaș galben.



"Un rezultat pozitiv, care ne dă puțin de zvâc pentru săptămâna viitoare. Cred că și noi ne-am descurcat bine și ne-am ridicat la nivelul jocului. A fost o partidă frumoasă și e un rezultat echitabil.



La fotbal primează rezultatul, asta îți dă încredere și moral. Cred că e un rezultat pozitiv, mă bucur că am avut puterea să revenim.



Sunt dueluri fundaș-atacant, cred că nu am exagerat cu nimic, nici el nu a exagerat cu nimic. Mie îmi atrăgea atenția, lor nu le atrăgea atenția. Eu am primit un galben gratuit, merg acasă, meciul următor mai primesc un galben, cred că tot gratuit. Nu-i lovesc, doar pun mâna pe ei.

"Suntem la fotbal"



(n.r. - S-a creat o impresie despre tine?) Normal că s-a creat, vede toată lumea. La cel mai mic contact dă fault. Am învățat să trăiesc cu asta, nu e nicio problemă. Nu sunt un fundaș chiar așa de dur precum par. Vorbesc frumos, nici acum nu am înjurat, doar m-am răstit puțin.



Normal că n-a dat nimic la mine. Thiam a intrat dur la mine, Lukic și el, dar nu a dat nimic. La mine a fost primul fault și primul galben. Nu mai are rost să zic acum. De pe tunel mă iau și-mi zic să am grijă.



De pe tunel mă iau! Să stau liniști... Suntem la fotbal mânca-v-aș gura voastră, vreau să câștig, sunt ambițios, motivat. Ce să vă mai zic? Am zis săptămâni la rând și o spun și acum. Știu că vor fi repercursiuni, sunt ochit, sunt pe lunetă, asta e", a spus Paul Papp la finalul meciului.



Partida, disputată la Sibiu din cauza festivalului Untold de la Cluj-Napoca, s-a terminat nedecis, 1-1.



Clujenii au deschis scorul prin Lukic, în minutul 44, dar ploieștenii au revenit și au egalat prin Bogdan Marian, în minutul 71.



În urma acestui rezultat, U Cluj se află pe locul 6 în clasament, cu șase puncte, în timp ce Petrolul ocupă poziția a noua, cu cinci puncte.

