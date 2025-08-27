La 63 de ani, Mircea Rednic e un antrenor rămas „blocat în timp“. Debutul său pe bancă tehnică s-a produs în 1998, iar rezultatele sale notabile datează din perioada 2002 – 2007. Din păcate pentru el, în ultimii ani, cu foarte mici excepții, Rednic merge din eșec în eșec.

În acest context, șansa care i s-a oferit, în această vară, când a fost numit la Standard Liege, a fost una cu adevărat nesperată! Probabil, ultima pentru Rednic de a-și relansa cariera. S-a ales praful de această încercare, în doar 57 de zile. Atât a rezistat „Puriul“ pe banca celor de la Standard, în acest al doilea mandat pe care l-a avut la gruparea belgiană, la 12 ani după prima.

Ce a lăsat Rednic în urma sa, în aceste două șederi pe care le-a avut pe banca tehnică a formației din Liege? Niște „țepe“ și un bilanț mediocru!

Dat afară pentru niște transferuri total nepotrivite

Acum, Rednic a rezistat doar cinci partide, la Standard: 2 victorii, 1 egal, 2 înfrângeri, golaveraj 5-8. Dar, după cum sport.ro a dezvăluit aici, nu aceste rezultate slabe au reprezentat principalul motiv pentru care belgienii i-au arătat ușa. Demiterea a fost pusă pe seama faptului că Rednic nu și-a apropiat elevii și, în plus, a făcut niște transferuri ratate.

Din păcate pentru fostul internațional, ambele probleme reprezintă „specialitatea casei“ la el. Rednic e cunoscut în lumea fotbalului drept „Strâmbu’“ și din cauza relațiilor proaste pe care le-a avut cu jucătorii săi, la diverse echipe, de-a lungul anilor.

Apoi, avem cazul transferurilor ratate. Din nou, o „boală cronică“ a lui Rednic. Cauzată de „apetitul“ său pentru a încasa comisioane. Nu e întâmplător că fiica sa, Luana, se ocupă de transferuri. Drama lui Rednic e că nu și-a învățat „lecția“, după ce i s-a întâmplat chiar la Standard, în precedentul său mandat.

Atunci, tehnicianul român a preluat echipa într-un moment de criză și chiar a făcut o muncă de apreciat. Dovadă și bilanțul său: 31 de meciuri, 16 victorii, 6 remize, 9 înfrângeri. Rednic a reușit calificarea în în Liga Europa, după un play-off câștigat cu Gent, 7-1 la general. Apoi, a fost demis! Motivul? „Țepele“ pe care le dăduse până la calificarea în Liga Europa prin transferurile unor conaționali, incompatibili cu fotbalul de nivel înalt.

Vorbim despre cuplul Adrian Cristea, zis și „Prințul“, și George Țucudean, un atacant bun, însă pentru nivelul campionatului nostru.

Cristea a fost împrumutat de Standard, de la Petrolul, pentru 150.000 de euro. Aducerea lui Țucudean, de la Dinamo, a costat mult mai mult: un milion de euro. În schimbul acestor sume, foarte mari pentru fotbalul belgian, Standard s-a ales cu niște jucători care au dezamăgit crunt.

Cristea a prins doar 8 meciuri cu Rednic pe bancă, adunând 283 de minute pe teren. Bilanțul „Prințului“? 0 goluri și 0 pase de gol!

Țucudean a fost la fel de slab: 11 meciuri, 232 de minute pe teren și doar o pasă de gol.

Așadar, Rednic a fost „decapitat“, la capătul sezonului 2012-2013, plătind prețul pentru aceste eșecuri monumentale, în materie de transferuri. La 12 ani distanță, el a „reușit“ să furnizeze o dezamăgire și mai mare, la Standard, semn că acest capitol s-a încheiat definitiv pentru un antrenor care aparține de trecutul fotbalului.

