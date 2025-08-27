După ce a pierdut ultimele două meciuri din campionatul Belgiei, 0-3 cu Union Saint-Gilloise și 0-3 cu Cercle Brugge, Rednic a fost demis de la Standard Liege, unde a strâns doar cinci partide în acest sezon.



Conducerea clubului de pe ”Maurice Dufrasne” i-a adus deja un înlocuitor. Vincent Euvrard (43 de ani) vine de la Denver pentru a duce Standard în cupele europene.



Mircea Rednic încasează 200.000 de euro după ce a fost demis de la Standard Liege



Belgienii au dezvăluit care este suma cu care Mircea Rednic s-a ales după perioada petrecută la Standard Liege, clubul la care a activat timp de cinci ani ca jucător. Șefii îi vor plăti suma de 200.000 de euro, adică echivalentul salariului său pe o perioadă de șase luni.



”Întrucât clauza sa de reziliere nu era semnificativă - 200.000 de euro pentru șase luni, iar salariul său brut lunar era mai mic de 40.000 de euro, conducerea lui Standard și-a făcut calculele pentru a apăsa butonul de concediere”, au scris belgienii de la dhnet.be.



Începutul de ”mandat” al lui Rednic la Standard a fost chiar promițător. Echipa sa a bifat două victorii și un rezultat de egalitate, reușind să câștige și împotriva celor de la Genk (2-1), una dintre echipele cu pretenții din campionatul Belgiei.



În această vară, Rednic a făcut mai multe transferuri la Standard Liege. A vrut să schimbe total lotul pentru a se bate la locurile fruntașe, iar unul dintre jucătorii transferați a fost Josue Homawoo, care a evoluat în ultimele două sezoane pentru cei de la Dinamo.

