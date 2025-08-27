Tehnicianul român a fost demis după doar cinci meciuri. Ultimele două, 0-3 cu Union Saint-Gilloise și 0-3 cu Cercle Brugge, i-au fost fatale lui Rednic, care a rămas fără angajament.



Standard Liege i-a reziliat contractul antrenorului român cu efect imediat și i-a găsit deja înlocuitor. Antrenorul echipei va fi Vincent Euvrard (43 de ani), ultima oară la Dender.



Belgienii au dezvăluit de ce a renunțat Standard Liege la Mircea Rednic



Potrivit dhnet.be, nu rezultatele ar fi stat la baza deciziei luate de conducerea lui Standard Liege. Jurnaliștii belgieni spun că ”ecourile din vestiar” sugerează că jucătorii nu au înțeles întotdeauna cerințele lui Mircea Rednic.



În plus, acesta a fost acuzat și de ”vagitate tactică”, motiv pentru care șefii clubului au decis să facă o schimbare cât mai rapid.



Pentru cele două luni petrecute la Standard Liege, Rednic se va alege și cu o sumă consistentă de bani. Va încasa 200.000 de euro, adică echivalentul salariilor sale pentru următoarele șase luni.



Rednic, cinci meciuri pe banca lui Standard Liege



Începutul de ”mandat” al lui Rednic la Standard a fost chiar promițător. Echipa sa a bifat două victorii și un rezultat de egalitate, reușind să câștige și împotriva celor de la Genk (2-1), una dintre echipele cu pretenții din campionatul Belgiei.



În această vară, Rednic a făcut mai multe transferuri la Standard Liege. A vrut să schimbe total lotul pentru a se bate la locurile fruntașe, iar unul dintre jucătorii transferați a fost Josue Homawoo, care a evoluat în ultimele două sezoane pentru cei de la Dinamo.

