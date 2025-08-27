NEWS ALERT Mircea Rednic, dat afară de la Standard Liege: ”Cu efect imediat”

Mircea Rednic, dat afară de la Standard Liege: "Cu efect imediat"
Mircea Rednic (63 de ani) nu a avut ”viață lungă” la Standard Liege, acolo unde a avut al doilea mandat ca antrenor.

Tehnicianul român a fost demis după doar cinci meciuri. Ultimele două, 0-3 cu Union Saint-Gilloise și 0-3 cu Cercle Brugge, i-au fost fatale lui Rednic, care a rămas fără angajament.

Standard Liege i-a reziliat contractul antrenorului român cu efect imediat și i-a găsit deja înlocuitor. Antrenorul echipei va fi Vincent Euvrard (43 de ani), ultima oară la Dender.

Rednic a fost ”instalat” în această vară la Standard cu un obiectiv clar. Să aducă echipa în zona locurilor pentru cupele europene, după ce în sezonul trecut echipa a încheiat pe un dezamăgitor loc 12.

Mircea Rednic, demis de la Standard Liege

„Conducerea Standard de Liège l-a informat pe Mircea Rednic miercuri dimineață că își încheie colaborarea cu efect imediat. Conducerea noastră și Vincent Euvrard au ajuns la o înțelegere: tehnicianul belgian, în vârstă de 43 de ani, tocmai a semnat un contract pe doi ani cu echipa Rouches.

El va prelua frâiele primei noastre echipe joi, pentru a se pregăti de deplasarea la Louvain. O conferință de presă pentru prezentarea noului nostru antrenor va fi organizată în curând.

Îi mulțumim lui Mircea Rednic pentru implicarea sa încă din iunie anul trecut și îi urăm lui Vincent Euvrard un călduros bun venit și mult succes în această nouă provocare”, a transmis clubul, prin intermediul unui comunicat oficial postat pe site.

Începutul de ”mandat” al lui Rednic la Standard a fost chiar promițător. Echipa sa a bifat două victorii și un rezultat de egalitate, reușind să câștige și împotriva celor de la Genk (2-1), una dintre echipele cu pretenții din campionatul Belgiei.

În această vară, Rednic a făcut mai multe transferuri la Standard Liege. A vrut să schimbe total lotul pentru a se bate la locurile fruntașe, iar unul dintre jucătorii transferați a fost Josue Homawoo, care a evoluat în ultimele două sezoane pentru cei de la Dinamo.

Mircea Rednic, o legendă pentru Standard Liege

Mircea Rednic o lasă pe Standard Liege pe locul opt după cinci etape, cu șapte puncte. Lider este surpriza St. Truiden, care a strâns 13 puncte, cu patru victorii și un rezultat de egalitate.

31 de meciuri a strâns Rednic la Standard în precedentul mandat (octombrie 2012 - mai 2013). A înregistrat 16 victorii, 6 remize și 9 înfrângeri. Ca jucător, ”Puriul” a evoluat timp de cinci ani la Standard, între 1991 și 1996, reușind să câștige și o Cupă a Belgiei.

