Tehnicianul român a fost demis după doar cinci meciuri. Ultimele două, 0-3 cu Union Saint-Gilloise și 0-3 cu Cercle Brugge, i-au fost fatale lui Rednic, care a rămas fără angajament.



Standard Liege i-a reziliat contractul antrenorului român cu efect imediat și i-a găsit deja înlocuitor. Antrenorul echipei va fi Vincent Euvrard (43 de ani), ultima oară la Dender.



Rednic a fost ”instalat” în această vară la Standard cu un obiectiv clar. Să aducă echipa în zona locurilor pentru cupele europene, după ce în sezonul trecut echipa a încheiat pe un dezamăgitor loc 12.



Mircea Rednic, demis de la Standard Liege



„Conducerea Standard de Liège l-a informat pe Mircea Rednic miercuri dimineață că își încheie colaborarea cu efect imediat. Conducerea noastră și Vincent Euvrard au ajuns la o înțelegere: tehnicianul belgian, în vârstă de 43 de ani, tocmai a semnat un contract pe doi ani cu echipa Rouches.



El va prelua frâiele primei noastre echipe joi, pentru a se pregăti de deplasarea la Louvain. O conferință de presă pentru prezentarea noului nostru antrenor va fi organizată în curând.



Îi mulțumim lui Mircea Rednic pentru implicarea sa încă din iunie anul trecut și îi urăm lui Vincent Euvrard un călduros bun venit și mult succes în această nouă provocare”, a transmis clubul, prin intermediul unui comunicat oficial postat pe site.

