Standard Liege, antrenată de Mircea Rednic, a cedat, sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 0-3, în faţa formaţiei Cercle Bruges, în etapa a 5-a din Pro League.

Scorul de forfait prin care Cercle s-a impus, la Liege, a fost stabilit încă din prima repriză a înfruntării. Edan Diop a deschis scorul în minutul 14, iar Ngoura a făcut 2-0 în minutul 45. Utkus a rezolvat problema învingătoarei cu golul său din minutul 45+3. Potrivit news.ro, în repriza secundă nu s-a mai înscris, iar Cercle Bruges s-a impus cu 3-0.

Standard Liege e la a doua înfrângere consecutivă - a fost surclasată tot cu 0-3, săptămâna trecută, de Union Saint-Gilloise - şi e pe locul 7, cu 7 puncte, în timp ce Cercle Bruges e pe 6, tot cu 7 puncte.

