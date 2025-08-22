Chiar înaintea meciului crucial de pe teren propriu cu Cercle Bruges, tehnicianul român se confruntă cu o adevărată criză în compartimentul ofensiv, după ce încă un atacant a devenit indisponibil. "Puriul" trebuie acum să găsească urgent o soluție pentru a depăși impasul.



Trei atacanți, pe bară



Ghinioanele se țin lanț de antrenorul român. Joi, în timpul unui antrenament, atacantul Timothé Nkada s-a accidentat la aductori și va lipsi o perioadă semnificativă. "Are o ruptură care îl va ține departe de gazon trei sau patru săptămâni. E foarte enervant...", a transmis Rednic, potrivit lesoir.be.



Vestea este cu atât mai proastă cu cât Nkada era pregătit să fie titular în premieră în acest sezon. Absența sa se adaugă celorlalte două probleme din atac: Dennis Ayensa este și el accidentat, în timp ce Thomas Henry este suspendat.



Astfel, Rednic a rămas fără vârf de meserie valid pentru duelul cu Cercle Bruges. Forțat de împrejurări, antrenorul a schițat două posibile variante: fie va miza pe un tânăr de la academie, fie va apela la o improvizație. "Avem tineri, precum Réné Mitongo sau Bradley Nam James. Poate fi șansa lor, dar s-ar putea la fel de bine să decid să reprofilez o extremă sau un mijlocaș creativ. E treaba mea să fac echipa să funcționeze, mai ales acasă", a punctat tehnicianul.



Presiunea este uriașă pe umerii lui Rednic, mai ales după înfrângerea categorică suferită în etapa precedentă, 0-3 cu Union. "A fost prima înfrângere de când m-am întors. Aștept să văd ce au în ei. Vreau cele 3 puncte, nimic altceva, chiar și fără un atacant cu experiență", a încheiat "Puriul".

