Antrenorul român l-a criticat în termeni duri pe atacantul Thomas Henry, cel care și-a lăsat echipa în inferioritate numerică pentru mai bine de o oră de joc.



Meciul a fost practic decis în prima jumătate de oră, când Henry a încasat două cartonașe galbene în decurs de doar opt minute. Dacă primul avertisment a putut fi discutat, al doilea a fost incontestabil: un fault dur, cu talpa pe glezna lui Charles Vanhoutte, care l-a forțat pe arbitrul Bram Van Driessche să-l elimine.



"Puriul" nu l-a iertat



La finalul partidei, Mircea Rednic și-a vărsat nervii pe atacantul său, reproșându-i lipsa de maturitate într-un moment cheie al jocului.



"Thomas, cu toată experiența lui, ar fi trebuit să știe mai bine. Mai ales pentru că avea deja un cartonaș galben, dar și-a asumat riscul", a tunat "Puriul" la microfonul DAZN.



Extrem de supărat pe jucătorul său, Rednic a anunțat că va urma o discuție aprinsă în vestiar, însă în același timp a încercat să găsească și un mic motiv de optimism în evoluția echipei.



"Când faci o asemenea greșeală la 1-0, știi că vei suferi. Da, am fost furios, dar se poate întâmpla. Totuși, am jucat o oră în zece oameni și am reușit să ne creăm ocazii", a mai spus tehnicianul român.



