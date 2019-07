Belgienii, ploaie de laude pentru Ianis: "Ce intrare si-a facut!" Pana si turcii s-au uitat la meciul lui Hagi: "Gol de 3 puncte in 2 minute!"

Ianis Hagi a impresionat inca de la debut! Romanul a avut nevoie de doar cateva secunde in tricoul lui Genk pentru a aduce echipei primele puncte din campionat.

Hagi jr a fost rezerva in meciul din prima etapa, dar a intrat in minutul 74 la scorul de 1-1. A marcat golul decisiv in minutul 76, la prima atingere de minge.

Presa belgiana l-a ridicat imediat in slavi pe fiul "Regelui". "Ce intrare si-a facut!", au scris jurnalistii de la HLN. "Ianis Hagi si-a demonstrat imediat valoarea pentru Genk vineri seara. Supertalentatul jucator roman a ajuns aici dupa transferul de la FC Viitorul si a intrat chiar in meciul de debut al sezonului, marcand golul victoriei la prima atingere de minge", au notat si cei de la Vi.nl.

Pana si turcii au stat cu ochii pe meciul lui Ianis Hagi. Inainte de a ajunge in Belgia, presa turca a notat ca Galatasaray s-a interesat de transferul tanarului mijlocas. "Ianis Hagi marcheaza de 3 puncte in doua minute!", au scris turcii de la Sporx.