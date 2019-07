REZERVA DE LUX! Ianis Hagi nu a prins postul de titular in primul meci a lui Genk din noul sezon

Ianis Hagi nu e titular la Genk.

Genk disputa la aceasta ora primul meci din noul sezon al campionatului din Belgia impotriva celor de la Kortrijk, iar Ianis Hagi e doar rezerva. Antrenorul belgienilor a decis sa il lase pe banca pe internationalul roman, dar poate intra in repriza a doua. Hagi jr a avut o vacanta prelungita dupa Euro 2019 si nu inca nu e apt 100% din punct de vedere fizic.

Genk a castigat Supercupa Belgiei impotriva celor de la Mechelen si chiar daca Ianis nu a jucat vreun minut, antrenorul Felice Mazzu a declarat dupa meci ca in momentul in care Ianis va fi pregatit, va deveni un jucator foarte important pentru echipa.

"Are un profil asemanator cu cel al lui Malinovskyi. Sunt jucatori care vad jocul, chiar daca Hagi nu este la fel de exploziv. Cand consider ca Ianis va fi pregatit, el va deveni un jucator foarte important pentru echipa", a declarat Felice Mazzu in presa belgiana.

4 milioane de euro a platit Genk pentru a-l transfera pe Ianis Hagi de la Viitorul.