Prima reactie a lui Ianis Hagi dupa ce a marcat golul decisiv pentru Genk la doar cateva secunde dupa ce a intrat: "A fost instinctiv! Vreau sa-mi fac fanii mandri!"

Ianis Hagi s-a facut rapid remarcat in Belgia! A avut nevoie de doar cateva secunde.

Ianis Hagi a intrat in minutul 74 si a marcat la prima atingere de balon. Ianis Hagi a reusit sa marcheze golul de 2-1 in minutul 76. De Sart a marcat pentru oaspetii de la Kortrijk in minutul 13, iar Nygren a egalat pentru Genk in minutul 51.

Ianis Hagi a vorbit imediat dupa meci, la interviul de la finalul partidei, despre debutul sau in campionatul belgian. Hagi jr spune ca reusita care a adus primele puncte ale sezonului pentru Genk a fost una bazata pe instinctul sau de marcator.



"Inca am de munca pentru a ma adapta fotbalului din Belgia. Sunt intr-o perioada de acomodare. Vreau sa raman aici mult timp si sa imi fac fanii mandri! E grozav sa intri pe teren si sa marchezi golul decisiv, unul atat de important. Vreau sa le multumesc colegilor mei. M-au ajutat mult. Sunt fericit ca am marcat. A fost instinctiv sa urmaresc acea minge. E grozav ca am inscris la prima atingere de balon!", a declarat Ianis Hagi la finalul partidei.