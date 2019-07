Avem un Ianis la Barcelona, dar nu e Hagi! Pustiul joaca in La Masia si e fan Ronaldo :)

Ianis s-a nascut in Spania, dar a invatat romana de la mama lui, care e profesoara.

Pustiul de 14 ani joaca la juniorii Barcei.



"De 2 ani sunt la Barcelona si acum il fac pe al treilea! Eu sunt mai mult cu Cristiano, si nu cu Messi", a declarat Ianis Tarba.



Copilul a ales sa joace pentru Romania. La fel si un pusti care traieste cu parintii in Grecia.



68 de copii romani din Spania, Italia, Franta, Qatar si Statele Unite au venit in tara sa prinda un loc in nationala de juniori a Romaniei.