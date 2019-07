"Ianis Hagi, il ador deja!" Romanul i-a cucerit deja pe belgieni: "Sperie deja portarii!" Primele reactii dupa golul lui Hagi jr.

Ianis Hagi s-a facut rapid remarcat in Belgia! A avut nevoie de doar cateva secunde.

Ianis Hagi a intrat in minutul 74 si a marcat la prima atingere de balon. Ianis Hagi a reusit sa marcheze golul de 2-1 in minutul 76. De Sart a marcat pentru oaspetii de la Kortrijk in minutul 13, iar Nygren a egalat pentru Genk in minutul 51.

Fanii belgieni sunt deja impresionati de roman. "Ianis Hagi, il ador deja!", "Bine ati venit in viitor! Benjamin Nygren si Ianis Hagi sperie deja portarii din Belgia" sau "Goool de Genk!!! Diamantul Romaniei, Ianis Hagi a marcat golul doi", sunt doar cateva dintre reactiile suporterilor belgienii pe retelele de socializare.