Victor Angelescu, anunț despre transferul lui Alex Dobre

Victor Angelescu a vorbit despre următoarele mutări de la Rapid, după victoria cu 2-1 de la Arad cu UTA.

alex dobrebaroanutaRapidVictor AngelescuTransferSuperliga
Rapid continuă cursa de urmărire a liderului din Superliga, Universitatea Craiova, și se află la doar un punct de prima poziție.

Victor Angelescu a lămurit situația lui Alex Dobre! Ce a spus despre Baroan

Victor Angelescu a fost mulțumit după un nou succes important al Rapidului, iar oficialul din Giulești a fost întrebat despre situația lui Alex Dobre, marcator în partida de la Arad.

Președintele Rapidului a dezvăluit că nu este nicio ofertă pe numele golgheterului din Superliga (13 reușite în 23 de meciuri), în schimb alb-vișinii se află în discuții cu o formație pentru a-l ceda pe Antoine Baroan.

„Nu avem nicio ofertă concretă pentru Dobre și nici nu cred că se pune problema să îl vindem, decât dacă vine o ofertă incredibilă. Ne ținem toți jucătorii importanți. 

Suntem în negocieri cu o echipă pentru Baroan, vedem ce se va întâmpla. Mai sunt și altele. Cred că până la finalul perioadei va pleca cineva”, a spus Angelescu la Digi Sport.

Baroan nu a confirmat la gruparea giuleșteană și are doar două goluri și o pasă decisivă în 15 partide.

Actantul francez este cotat la 600.000 de euro, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com, în timp ce Alex Dobre valorează 2,8 milioane de euro.

Victorie imensă pentru Rapid cu UTA

Rapid s-a impus cu 2-1 în deplasarea de la UTA, într-un meci din runda 23 din Superliga.

Arădenii au fost cei care au punctat primii, după execuția superbă a lui Marius Coman (19'), dar giuleștenii au revenit pe tabelă în urma reușitei din penalty a lui Alex Dobre (43') și au dat lovitura pe finalul meciului prin Leo Bolgado (79').

În urma acestui rezultat, UTA rămâne pe locul opt, la un sigur punct de ultimul loc ce duce în play-off. De cealaltă parte, Rapid este pe poziția a doua, la doar o „lungime” de liderul Universitatea Craiova.

