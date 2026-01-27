Victor Angelescu, anunț despre transferul lui Alex Dobre

Rapid continuă cursa de urmărire a liderului din Superliga, Universitatea Craiova, și se află la doar un punct de prima poziție.



Victor Angelescu a lămurit situația lui Alex Dobre! Ce a spus despre Baroan



Victor Angelescu a fost mulțumit după un nou succes important al Rapidului, iar oficialul din Giulești a fost întrebat despre situația lui Alex Dobre, marcator în partida de la Arad.

Președintele Rapidului a dezvăluit că nu este nicio ofertă pe numele golgheterului din Superliga (13 reușite în 23 de meciuri), în schimb alb-vișinii se află în discuții cu o formație pentru a-l ceda pe Antoine Baroan.

„Nu avem nicio ofertă concretă pentru Dobre și nici nu cred că se pune problema să îl vindem, decât dacă vine o ofertă incredibilă. Ne ținem toți jucătorii importanți.

Suntem în negocieri cu o echipă pentru Baroan, vedem ce se va întâmpla. Mai sunt și altele. Cred că până la finalul perioadei va pleca cineva”, a spus Angelescu la Digi Sport.

Baroan nu a confirmat la gruparea giuleșteană și are doar două goluri și o pasă decisivă în 15 partide.

Actantul francez este cotat la 600.000 de euro, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com, în timp ce Alex Dobre valorează 2,8 milioane de euro.

