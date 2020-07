Record INCREDIBIL pentru Zidane pe banca lui Real Madrid! Ce performanta a reusit francezul dupa meciul cu Getafe

Zinedine Zidane a stabilit un record important pe banca lui Real Madrid in meciul cu Getafe.

El a devenit al treilea tehnician care a condus cele mai multe meciuri pe banca "galacticilor", 140, un numar urias pentru cel care nu si-ar fi dorit sa fie antrenor.

Dupa meciul cu Getafe, Zidane l-a depasit pe Leo Beenhakker, care a stat pe banca Realului pentru 139 de partide. In fruntea clasamentului, in fata francezului, sunt Miguel Munoz, cu peste 420 de partide, si Vicente del Bosque, cu 153 de meciuri.

Zidane a debutat ca antrenor la Madrid in ianuarie 2016, fiind tehnicianul madrilenilor pana in prezent, cu exceptia perioadei august 2018 - martie 2019. In tot acest timp, Real Madrid a obtinut, cu Zizou la conducere, 95 de victorii, 28 de remize si 17 infrangeri. Francezul are in palmares doua Supercupe ale Spaniei, 3 trofee Champions League, doua Cupe Mondiale ale cluburilor si doua Supercupe ale Europei.

In plus, la jumatatea lunii iunie, Zinedine Zidane a urcat pe locul doi in topul antrenorilor cu cele mai multe victorii obtinute in toate competitiile, 136, fiind intrecut doar de Miguel Munoz, care a condus-o pe Real Madrid catre 357 de succese.