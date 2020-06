Zidane a rabufnit! "Ma deranjeaza ca vorbesc mereu despre asta!" Declaratiile antrenorului dupa victoria 'controversata' a Realulului

Real Madrid este noul lider din La Liga, dupa ce au invins-o in deplasare pe Real Sociedad, scor 2-1. Golurile madrilenilor au fost marcate de Sergio Ramos (50') si Benzema (70'), in timp ce pentru Sociedad a marcat Merino (83').

Ambele goluri ale Realului au venit dupa doua faze controversate, iar presa din Spania a taxat dur echipa lui Zidane:

"Real Madrid, lider dupa inca o controversa", a notat Mundo Deportivo.

"Madridul, controversatul nou lider din La Liga", a scris si Sport.

Golul lui Sergio Ramos a venit dintr-un penalty obtinut extrem de usor de Vinicius, in timp ce Benzema a marcat golul secund dupa ce a facut un hent evident.

"Despre controversa nu pot sa spun nimic. E treaba arbitrului. Nu spun ca a fost pro sau contra, pentru ca stiu ca arbitrul este un profesionist si isi face munca. Imi place sa vorbesc despre fotbal, in rest nu pot spune nimic.

Vorbim doar despre arbitri. Pana la urma nu il putem controla si este intotdeauna la fel. Cred ca este o victorie meritata si asta este", a declarat Zidane la finalul partidei.

Real Madrid are 65 de puncte si este noul lider din La Liga, la egalitate de puncte cu rivala Barcelona.

#RealMadrid at it again, this went from a joke about how shitty Vinicius end product is to a penalty....#RealSociedadRealMadrid pic.twitter.com/sgwalE3l6v