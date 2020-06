Kante este ca si transferat la Real Madrid. Zidane il vrea in locul lui Modrici

Spaniolii au facut o oferta de 80 de milioane de euro pentru campionul mondial.

N’Golo Kante (29 ani), mijlocasul defensiv francez, care este campion mondial si vicecampion european cu nationala “Cocosului galic”, are sanse foarte mari sa ajunga in aceasta vara la Real Madrid. Chelsea vrea sa stranga fonduri pentru o campanile spectaculoasa de achizitii in acesta vara, dorind sa ii transfere pe Timo Werner, Kai Havertz si Ben Chilwell, dupa ce l-a adus deja pe Hakim Ziyech. Desi este unul dintre cei mai buni inchizatori din lume, Frank Lampard considera ca are postul acoperit cu Jorginho, Mateo Kovacici si Billy Gilmour, asa ca a dat unda verde mutarii de 80 de milioane de euro.

Real Madrid il urmareste de mult pe Kante, inca din perioada cand acesta a cucerit titlul in Anglia cu Leicester, iar Zidane il considera pe compatriotul sau inlocuitorul perfect pentru Toni Kroos, Casemiro si Luka Modrici. Casemiro este dorit de PSG si Manchester United, Kross este pe lista celor la Bayern, PSG si NY City FC, iar Modrici are oferte pe masa de la Inter Milano si Newcastle. Kante a ajuns la Chelsea in 2016 si mai are contract cu londonezii pana in iunie 2023. El a castigat un titlu in Premier League, Cupa Angliei si Europa League. In acest sezon, francezul a jucat 23 de meciuri si a marcat 3 goluri.