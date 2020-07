Tatarusanu, fata in fata cu Neymar si Mbappe in primul meci oficial al lui Lyon post-pandemie! Romanul va fi titular in finala Cupei Ligii Frantei! 

Ciprian Tatarusanu a primit o veste buna la inceputul acestei saptamani.

Antrenorul lui Olympique Lyon, Rudi Garcia, a anuntat ca romanul va fi titular in meciul cu PSG din finala Cupei Ligii Frantei. Partida este extrem de importanta pentru echipa lui Tatarusanu, care are sansa sa salveze printr-o victorie un sezon in care nu a reusit sa prinda niciun loc de cupe europene, incheind sezonul pe locul 7.

Ciprian Tatarusanu a fost titular in toate partidele din Cupa Ligii in acest sezon, contra lui Toulouse, Stade Brest si Lille. De asemenea, goalkeeper-ul a mai evoluat si in duelul cu Nice din Cupa Frantei, dar si in doua partide din campionat.

El a fost ales si pentru finala Cupei Ligii, antrenorul confirmand acest lucru pentru publicatia Le Progres.

"Ciprian Tatarusanu va juca in finala Cupei Ligii, chiar daca Anthony Lopes ramane numarul 1", a declarat Garcia.

Meciul dintre PSG si Lyon este programat pe 31 iulie, de la ora 21:45.

Pentru clubul lui Tatarusanu va urma apoi returul din optimile de finala ale Ligii Campionilor, contra lui Juventus, francezii castigand primul meci cu scorul de 1-0.