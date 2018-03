A fost pe National Arena recent, acum poate fi transferat pentru o suma RECORD: "Valoreaza 100 de milioane de euro!" PSG, Real si United il vor

Una dintre vedetele care au jucat contra Stelei in cupele europene pot sa se transfere pe o suma colosala.

Vedeta celor de la Lazio, Milinkovic-Savic, o poate parasi pe Lazio Roma in vara viitoare pentru o suma record pentru fotbalul italian - recordul lui Pogba ar putea fi batut! PSG, Real Madrid si Manchester United il monitorizeaza pe jucator.

"Nu stiu exact cat valoreaza si nici nu vreau sa ma gandesc la asta. Cu siguranta este peste 90 de milioane de euro. Sergej este foarte important pentru noi si nu a ajuns inca la apogeu. Mereu exista insa noi jucatori pe care ii poti descoperi si dezvolta.



Vreau sa fie clar, Lazio nu a setat un pret si nu a cerut vreo anumita suma de Milinkovic. Am primit mai mult sau mai putin vara trecuta, dar nu am luat in considerare aceasta varianta. In acest moment exista interes, dar nimic concret. Nu am vorbit cu Real Madrid despre el, nu ne-au abordat" a declarat Igli Tare pentru SportItalia.