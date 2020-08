Ciprian Tatarusanu, la finalul celui mai ghinionist sezon din cariera! "Cand am ajuns aici, ambitiile erau diferite!"

Ciprian Tatarusanu a vorbit despre sezonul 2019/20.

Ghinionist, romanul s-a accidentat inaintea finalei din Cupa Ligii Frantei, in care ar fi trebuit sa fie titular, si a ratat intalnirea cu Neymar.

PSG s-a impus in finala dupa loviturile de departajare, insa Tatarusanu nu a fost pe teren pentru a contribui la primul trofeu din afara Romaniei.

De altfel, acest sezon a fost unul foarte trist pentru fostul portar al lui FCSB, care nu a adunat prea multe aparitii.

"A fost un an ciudat pentru mine, dar am invatat multe. Este prima data cand nu am jucat si nu este usor, dar am respectat dorintele celor care antreneaza. Cand am ajuns aici, ambitiile erau diferite", a declarat Tatarusanu, potrivit L'Equipe.

Goalkeeper-ul a aparat in acest sezon in doua partide din Ligue 1, in 3 meciuri din Cupa Ligii Frantei si un meci din Cupa Frantei.