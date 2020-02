REAL MADRID e DECIMATA pe Bernabeu de jucatorul care a facut scandal pe Arena Nationala la Romania - Suedia! Isak, doua goluri in 2 minute in fata COLOSULUI DIN MADRID! VIDEO

Isak a marcat doua goluri de senzatie.

Real Madrid a primit vizita celor de la Real Sociedad pe Santiago Bernabeu, meci contand pentru sferturile de finala din Cupa Regelui. Jucatorul imprumutat de madrileni, chiar la Sociedad, Martin Oedagaard, a deschis scorul in minutul 22 al partidei si a stabilit si scorul pauzei. In repriza a doua, atacantul suedez Isak, a marcat un super gol in minutul 54, iar 2 minute mai tarziu, a sutat violent in vinclu, direct in vinclul portii aparate de Areola.



VIDEO cu prima reusita



⚽️ Real Madrid vs Real Sociedad | Isak (GOAL!!!) 54' pic.twitter.com/3Q5SI1Jej1 — D9INE (@D9INE_NEXUS_F1) February 6, 2020

VIDEO cu a doua reusita



ريال مدريد 0 × 3 ريال سوسيداد | هددددددددددددددددددف اسحاق ????????????????#RealMadridRealSociedad

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المتابعة للحساب الاساسي فقط : @faster_adnan pic.twitter.com/STcvNfeBZX — ADNAN ₅₁₅???? (@7DNAN_515) February 6, 2020