Se anunță schimbări în atacul lui Arsenal! Ce jucători a "ochit" Arteta

Înfrângerile suferite cu Aston Villa și Bayern au făcut ca șansele "Tunarilor" de a câștiga un trofeu în acest sezon să depindă de o eventuală greșeală a lui Manchester City în cursa pentru titlul.

Formația lui Mikel Arteta a făcut progrese considerabile după investițiile de peste 200 de milioane de lire sterline făcute vara trecută pe jucători precum Declan Rice, Kai Havertz sau Jurriën Timber, dar proprietarul, Kroenke Sports & Entertainment (KSE), consideră că Arsenal are nevoie de întăriri în atac pentru a face următorul pas spre titlu.

Conform jurnalistului Ed Aarons, Alexander Isak, atacantul lui Newcastle, este unul dintre principalii vizați de Arteta.

Suedezul are o cotă de piață de 70 milioane de lire sterline, dar ar putea costa până la 100 de milioane semnătura acestuia. Vârful a fost intens monitorizat de Arsenal înainte de mutarea sa pe "St James' Park" în august 2022, dar mutarea nu s-a concretizat.

