A plecat de la Real Madrid si a spus tot! "Asta m-a nemultumit la Zidane!" Ce spune fostul fotbalist de pe Bernabeu

Jucatorul a avut si motive de dezamagire sub comanda lui Zidane.

Kovacic a acordat un interviu revistei britanice Four Four Two in care a vorbit despre perioada petrecuta la Real Madrid.

Croatul s-a declarat incantat de colaborarea pe care a avut-o cu Zidane, insa acesta are si o nemultumire:

"A fost o placere sa il am ca antrenor, dar cred ca meritam sa joc in a treia finala de UEFA Champions League. Asta m-a nemultumit, dar cand am plecat nu mai eram suparat", a spus Kovacic.

In ultimele 3 sezoane, Mateo Kovacic a avut 3 antrenori: Zinedine Zidane, Maurizio Sarri si Frank Lampard.

Mijlocasul i-a comparat pe Zidane si Lampard, spunanad ca cei 2 "au o gandire fotbalistica foarte asemanatoare".

Patru sezoane a stat Mateo Kovacic la Real Madrid, pentru care a jucat 109 meciuri si a marcat 3 goluri. Alaturi de clubul spaniol, Kovacic a castigat de 3 ori UEFA Champions League.