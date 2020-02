OUT de pe Bernabeu? Agentul lui Gareth Bale a facut anuntul! Ce se intampla cu starul galez al celor de la Real Madrid  

Agentul lui Gareth Bale a spus ce se va intampla cu acesta.

Echipa antrenata de Zinedine Zidane, Real Madrid, se chinuie de ceva timp sa scape de Gareth Bale, insa agentul jucatorului le strica planurile oficialilor madrileni. Jonathan Barnett, agentul lui Bale a declarat ca acesta va mai ramane pe Bernabeu cel putin doi ani.

Contractul lui Bale cu Real Madrid expira pe 30 iunie 2022, insa marea problema pentru galactici este ca acesta are cel mai mare salariu din echipa, 17 milioane de euro pe an. In acest sezon, pana in acest moment, Bale a jucat in 15 partide pentru Real Madrid in toate competitiile si a marcat de 3 ori.

"Va ramane la Madrid cel putin inca doi ani", a spus Jonathan Barnett, agentul lui Gareth Bale, pentru publicatia Deportes Cuatro