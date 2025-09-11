Mijlocaşul central a semnat un contract până în 2027 şi va purta tricoul cu numărul 24.



Christian Eriksen a s semnat cu VfL Wolfsburg



Cu o înălţime de 1,82 m, Eriksen a lăsat o amprentă de neşters pe scena internaţională într-o carieră care se întinde pe mai bine de un deceniu. Cu 144 de selecţii la naţională şi 46 de goluri marcate, Eriksen este recordmanul Danemarcei la numărul de apariţii şi a participat la trei Cupe Mondiale FIFA, precum şi la trei Campionate Europene UEFA.



El a suferit un stop cardiac în meciul de deschidere al echipei sale la EURO 2020 împotriva Finlandei, dar s-a recuperat remarcabil şi a continuat să reprezinte naţionala în mod regulat.

