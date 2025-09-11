OFICIAL Christian Eriksen a fost prezentat la noua sa echipă

Christian Eriksen a fost prezentat la noua sa echipă Bundesliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

VfL Wolfsburg l-a transferat pe Christian Eriksen, internaţional danez în vârstă de 33 de ani, care era fără club de când a părăsit Manchester United în vară.

TAGS:
Christian EriksenVfL WolfsburgManchester United
Din articol

Mijlocaşul central a semnat un contract până în 2027 şi va purta tricoul cu numărul 24.

Christian Eriksen a s semnat cu VfL Wolfsburg

Cu o înălţime de 1,82 m, Eriksen a lăsat o amprentă de neşters pe scena internaţională într-o carieră care se întinde pe mai bine de un deceniu. Cu 144 de selecţii la naţională şi 46 de goluri marcate, Eriksen este recordmanul Danemarcei la numărul de apariţii şi a participat la trei Cupe Mondiale FIFA, precum şi la trei Campionate Europene UEFA.

El a suferit un stop cardiac în meciul de deschidere al echipei sale la EURO 2020 împotriva Finlandei, dar s-a recuperat remarcabil şi a continuat să reprezinte naţionala în mod regulat.

Eriksen are o vastă experienţă şi la nivel de club, cu 310 apariţii în Premier League engleză (înregistrând 55 de goluri şi 81 de pase decisive), 43 în Serie A italiană şi 53 în Liga Campionilor UEFA. După ce s-a alăturat echipei olandeze Ajax în 2009/10, şi-a petrecut o mare parte din carieră la Tottenham Hotspur între 2013 şi 2020, înainte de a juca la Inter Milano, Brentford şi Manchester United.

Colecţia de trofee a lui Eriksen include trei titluri olandeze cu Ajax (2011, 2012 şi 2013), un titlu în Serie A cu Inter (2021), precum şi o Cupă a Ligii Engleze (2023) şi o Cupă FA (2024) cu Manchester United, scrie News.ro.

De asemenea, a fost votat de mai multe ori fotbalistul anului în Danemarca.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Reacția unor turiști străini după ce au ajuns în centrul istoric al Bucureștiului. „Da, este o problemă mare”
Reacția unor turiști străini după ce au ajuns &icirc;n centrul istoric al Bucureștiului. &bdquo;Da, este o problemă mare&rdquo;
ARTICOLE PE SUBIECT
Englezii au transmis două cuvinte după ce Radu Drăgușin a revenit la antrenamentele lui Tottenham
Englezii au transmis două cuvinte după ce Radu Drăgușin a revenit la antrenamentele lui Tottenham
ULTIMELE STIRI
Cum arată superba iubită a lui Horațiu Moldovan, cu ce se ocupă și cu ce fotbalist a mai fost &icirc;mpreună: &rdquo;Ești splendidă! &Icirc;mi place rău&rdquo;
Cum arată superba iubită a lui Horațiu Moldovan, cu ce se ocupă și cu ce fotbalist a mai fost împreună: ”Ești splendidă! Îmi place rău”
Se opune numirii lui Gică Hagi la națională: &rdquo;Să ne lase! Să salveze Bulgaria&rdquo;
Se opune numirii lui Gică Hagi la națională: ”Să ne lase! Să salveze Bulgaria”
Surpriză! Costel Pantilimon a numit principala favorită la c&acirc;știgarea SuperLigii: &rdquo;Este o forță, o să vedeți&rdquo;
Surpriză! Costel Pantilimon a numit principala favorită la câștigarea SuperLigii: ”Este o forță, o să vedeți”
Variantele de &icirc;nlocuitori pentru Mircea Lucescu! Propuneri neașteptate: &bdquo;Categoric!&rdquo;
Variantele de înlocuitori pentru Mircea Lucescu! Propuneri neașteptate: „Categoric!”
OUT! A refuzat-o pe Dinamo și semnează &icirc;n Cipru. Va fi coleg cu fiul lui Elias Charalambous
OUT! A refuzat-o pe Dinamo și semnează în Cipru. Va fi coleg cu fiul lui Elias Charalambous
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Dominik Szoboszlai s-a dus să facă schimb de tricouri cu Cristiano Ronaldo, dar a avut o surpriză neplăcută

Dominik Szoboszlai s-a dus să facă schimb de tricouri cu Cristiano Ronaldo, dar a avut o surpriză neplăcută

Fundaș nou pentru FCSB!? Gigi Becali a făcut anunțul: &rdquo;Are un impresar mai dilimache!&rdquo;

Fundaș nou pentru FCSB!? Gigi Becali a făcut anunțul: ”Are un impresar mai dilimache!”

Alex Musi, criză de nervi &icirc;n San Marino - Rom&acirc;nia: a aruncat banderola și a ieșit &icirc;njur&acirc;nd

Alex Musi, criză de nervi în San Marino - România: a aruncat banderola și a ieșit înjurând

Mircea Lucescu ceartă un tricolor la o zi după remiza cu Cipru: &rdquo;A &icirc;nceput repriza a doua și nu mai făcea față nici fizic&rdquo;

Mircea Lucescu ceartă un tricolor la o zi după remiza cu Cipru: ”A început repriza a doua și nu mai făcea față nici fizic”

Olăroiu, lecție pentru Lucescu: &bdquo;Ăsta e rolul selecționerului!&ldquo;

Olăroiu, lecție pentru Lucescu: „Ăsta e rolul selecționerului!“

Gică Popescu respinge ce a făcut Hagi cu Ianis: &bdquo;&Icirc;i spun asta de 2 ani!&ldquo;

Gică Popescu respinge ce a făcut Hagi cu Ianis: „Îi spun asta de 2 ani!“

CITESTE SI
Criză la granița estică. Filmul incidentului cu dronele rusești. Aliații nu tratează incidentul cu drone ca un atac

stirileprotv Criză la granița estică. Filmul incidentului cu dronele rusești. Aliații nu tratează incidentul cu drone ca un atac

&bdquo;Ești o femeie trăsnet&rdquo;. Ea este artista din Rom&acirc;nia lăudată pentru hărnicie

protv „Ești o femeie trăsnet”. Ea este artista din România lăudată pentru hărnicie

Prima reacție a lui Donald Trump după incidentele din Polonia: &bdquo;Ce se &icirc;nt&acirc;mplă cu Rusia? Iată că &icirc;ncepem!&rdquo;

stirileprotv Prima reacție a lui Donald Trump după incidentele din Polonia: „Ce se întâmplă cu Rusia? Iată că începem!”

Trei din zece rom&acirc;ni nu au cont bancar. Experții avertizează că obiceiul plăților cash alimentează economia subterană

stirileprotv Trei din zece români nu au cont bancar. Experții avertizează că obiceiul plăților cash alimentează economia subterană

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Aberdeen - FCSB


00:00
UFC
UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Dolidze vs Hernandez


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!