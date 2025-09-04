Joi, mijlocașul danez de 33 de ani s-a antrenat alături de Malmo FF, formația calificată în grupele Europa League.



Decizia i-a aparținut lui Eriksen, care vrea să-și mențină tonusul fizic în perioada în care este liber de contract.

Malmo a confirmat că totul s-a realizat prin intermediul lui Anders Christiansen, fost coleg al danezului la națională.

Totuși, clubul suedez a precizat că nu se pune problema unui transfer acum, mai ales că perioada de înscriere a jucătorilor pentru Allsvenskan s-a încheiat pe 31 august.



Eriksen, dorit în Anglia și Turcia!



În prezent, Eriksen este în continuare liber de contract și nu a fost convocat la echipa națională a Danemarcei pentru meciurile cu Scoția și Grecia. Interes pentru semnătura sa există, cu Burnley și Fenerbahce printre cluburile care l-ar fi monitorizat.



Eriksen rămâne o piesă atractivă pe piața transferurilor, cu peste 650 de meciuri și experiențe la Ajax, Tottenham, Inter, Brentford și Manchester United.

