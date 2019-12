Razvan Marin, in dizgratiile antrenorului la Ajax? "Scouterii l-au urmarit, Ten Hag nu." Ce spune un fost jucator olandez despre internationalul roman

Razvan Marin traverseaza o perioada dificila la Ajax.

Internationalul roman a fost titluar in ultima partida din campionat, cand Ajax a fost invinsa in deplasare de AZ Alkmaar cu 1-0.

Marin a fost schimbat in minutul 83 si "lancierii" au primit golul in minutul 90.

Romanul nu a facut o impresie foarte buna si un fost jucator olandez l-a criticat.

"Stiti ce e ciudat? L-am vazut pe Marin in patru meciuri, dar e cineva de la Ajax care l-a urmarit in 14 partide. Nu a aratat ceva care sa te faca sa spui ca e rapid sau agil. Eu, cel putin, n-am vazut", a spus Van der Gijp , fost fotbalist cu 15 selectii in echipa nationala a Olandei.

Dirk Jan Derksen, un alt fost jucator olandez, s-a declarat dezamagit de prestatia a trei jucatori, printre care si Razvan Marin:

"Ne uitam la doi sud-americani mediocri. Si la un anume Razvan Marin. Nu exista club din Anglia sau Germania care sa-i doreasca vreodata pe cei trei", a spus Derksen. Acesta facea referire la Edson Alvarez si Lisandro Martinez, alti doi jucatori tineri de la care Ajax are mari sperante.

"Scouterii l-au urmarit, Ten Hag nu"

Valentjin Driessen, un jurnalist olandez, a dezvaluit ca antrenorul lui Ajax nu l-a urmarit pe Razvan Marin inaint de a se realiza transferul si mutarea a fost facuta doar in baza scouterilor.

"S-a gandit ca e un succesor bun pentru Frenkie de Jong. Scouterii lui Ajax l-au urmarit din cand in cand, dar Ten Hag nu", a spus jurnalistul.

"Lancierii" risca sa piarda pozitia de lider din prima liga olandeza. Cu victoria din meciul direct, Alkmaar a ajuns pe locul 2, la egalitate de puncte cu Ajax.

Ajax a pierdut 3 meciuri la rand, fara sa inscrie vreun gol, pentru prima data din luna aprilie 1956.

Razvan Marin i-a costat pe cei de la Ajax 12,5 milioane de euro. Marin a jucat in 13 meciuri pentru Ajax, de la venirea de la Standard Liege, si a reusit o singura pasa de gol.