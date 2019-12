Razvan Marin a REDEVENIT titular la Ajax dupa 4 luni! Echipa a luat gol imediat dupa ce romanul a fost schimbat. Record negativ pentru "lancieri"

Din articol Record negativ pentru Ajax Amsterdam

Razvan Marin a inceput titular in ultimul meci din Erdivisie.

Ajax a pierdut cu 1-0 in deplasarea de la AZ Alkmaar. Semifinalistii sezonului trecut din Champions League risca sa piarda pozitia de lider din prima liga olandeza. Cu victoria din meciul direct, Alkmaar a ajuns pe locul 2, la egalitate de puncte cu Ajax.

Razvan Marin a profitat de lista lunga de jucatori indisponibili si a redevenit titular, dupa 4 luni. Ultima data cand a facut parte din "primul 11" a fost in meciul castigat de Ajax cu Fortuna Sittard (5-0), din 25 septembrie.

Romnul a jucat pana in minutul 83, cand a fost inlocuit cu Tagliafico. Pana in acel moment, scorul era 0-0, insa Idrissi a inscris golul victoriei pentru Alkmaar in minutul 90.

Record negativ pentru Ajax Amsterdam

"Lancierii" au ajuns cu aceasta infrangere la un record negativ. Ajax a pierdut 3 meciuri la rand, fara sa inscrie vreun gol, pentru prima data din luna aprilie 1956.