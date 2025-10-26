Răzvan Marin (29 de ani) a fost inclus în lotul lărgit al stranierilor, pentru ultimele două partide din preliminariile CM 2026, cu Bosnia (15 noiembrie) și cu San Marino (18 noiembrie).

La cât de criticat a fost însă de Mircea Lucescu, după partida cu Austria (1-0), rămâne de văzut dacă mijlocașul celor de la AEK Atena va și prinde lotul final, care va fi anunțat, în scurt timp. Mai ales că, la ora actuală, nu-i merge bine nici la echipa de club. Din contră!

În această seară, cu Răzvan Marin titular și integralist, AEK a pierdut al doilea derby succesiv, în Grecia. După 0-2 cu PAOK Salonic, etapa trecută, acum formația din Atena a fost surclasată și de Olympiakos Pireu: 2-0 (El Kaabi 33-penalty, Taremi 67).

Răzvan Marin, cifre slabe și o notă pe măsură

Într-o echipă a celor de la AEK Atena, cu foarte mulți jucători care au dezamăgit, Răzvan Marin a fost notat cu 6,1 de Flashscore. Aceasta a fost și media echipei, la AEK. Iată cifrele detaliate ale internaționalului român:

*Acuratețea paselor: 73% (19 din 26)

*Atingeri ale balonului: 33

*Atingeri ale balonului în careul advers: 1

*Dribbling-uri reușite: 50% (1 din 2)

După înfrângerea de astăzi, cu Olympiakos (0-2), AEK Atena riscă să piardă contactul cu primele două clasate. Lider e PAOK Salonic, trupa pregătită de Răzvan Lucescu având 20 de puncte după opt etape. Olympiakos e pe 2 cu 19 puncte, iar AEK Atena ocupă ultima treaptă a podiumului cu 16 puncte.

