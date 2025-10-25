În doar 11 zile, "vulturii" au învins pe rând Olympiakos, AEK Atena și Lille, iar presa din Grecia analizează revirimentul echipei. Jurnaliștii eleni merg pe ideea lansată chiar de antrenorul român: PAOK nu s-a schimbat, ci doar a început să arate ceea ce lucrează de luni de zile.



"Lui Lucescu nu i s-a făcut dreptate – pur și simplu s-a descoperit adevărul", notează publicația elenă Sportdog, subliniind că nu este vorba despre o "magie" sau o "explozie" întâmplătoare. Este rezultatul unui proces pe care tehnicianul român l-a apărat chiar și atunci când rezultatele lipseau.

PAOK-ul de acum este, în esență, același care crea ocazii fără să marcheze în meciurile cu Panetolikos sau Maccabi. Diferența, spun grecii, o fac acum "mintea limpede, încrederea și ritmul".



Elenii notează că Răzvan Lucescu fusese deranjat de "bombănelile" venite din partea unor fani, care vedeau doar rezultatele imediate, nu și munca din spate. Antrenorul a insistat că problema era una conjuncturală, nu de fond, și a avertizat public: "Va veni momentul când golurile vor intra. Și atunci veți vedea că imaginea noastră nu s-a schimbat brusc, ci doar va fi răsplătită".



Liderii lui Lucescu au intrat în priză



Analiza presei elene evidențiază faptul că revenirea spectaculoasă a lui PAOK se datorează formei excepționale a liderilor din teren, jucători considerați "extensiile" lui Lucescu.



Soualiho Meite e "metronomul" de la mijlocul terenului, cel care dictează tempoul și oferă stabilitate. Andrija Zivkovic este văzut drept "liderul absolut", care inspiră prin fapte, nu prin vorbe, în timp ce experiența lui Taison "leagă" liniile echipei.



Desigur, un rol cheie îl are și Giannis Konstantelias, "puștiul care joacă precum un veteran", elementul care aduce fantezie și "explozia" care diferențiază PAOK de rivalele sale.



Concluzia este că echipa s-a maturizat. Răzvan Lucescu poate răsufla liniștit acum, văzând cum planul său, conceput cu luni în urmă, funcționează perfect. "PAOK-ul de acum nu este diferit de cel care exista – este pur și simplu PAOK-ul pe care antrenorul său îl aștepta să apară", încheie jurnaliștii greci.

