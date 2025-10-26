PAOK a câștigat fără emoții meciul cu Volos, scor 3-0, pe teren propriu. Toate golurile au venit în repriza secundă.



PAOK Salonic - Volos 3-0



Atacantul Georgios Giakoumakis a deschis scorul pe "Toumba", în minutul 49. Rusul Magomed Ozdoev a semnat apoi "o dublă", în minutele 73 și 80. Volos nu a avut nicio șansă în meciul de la Salonic.



În urma acestui rezultat, PAOK Salonic a ajuns la trei victorii consecutive în prima ligă a Greciei. Succesul cu Volos vine după două derby-uri reușite pentru Lucescu Jr: 2-1 vs Olympiacos și 2-0 vs AEK Atena.



Astfel, PAOK rămâne în continuare în fruntea clasamentului. Trupa lui Răzvan Lucescu are 20 de puncte, după opt runde. Olympiacos și AEK Atena completează podiumul.



În runda următoare, PAOK va juca în deplasare cu Panserraikos. Echipa lui Andrei Ivan se află pe penultimul loc în clasament, cu numai cinci puncte.



Clasament Grecia



PAOK Salonic e neînvinsă după primele opt etape. Elevii lui Răzvan Lucescu au câștigat șase jocuri și au mai înregistrat două remize.

