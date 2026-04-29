Răzvan Lucescu a avut șansa de a câștiga un nou trofeu cu PAOK Salonic, alături de care a cucerit deja două titluri și două Cupe. În finala Cupei Greciei din acest sezon, PAOK a cedat în fața celor de la OFI Creta, după un meci încheiat dramatic.

După 2-2 în timpul regulamentar, meciul a fost împins spre cele două reprize de prelungiri, unde formația din Creta a dat lovitura și a câștigat trofeul.

Întrebarea care l-a ”blocat” pe Răzvan Lucescu: ”E greu să răspund”

”Campionatul Greciei este cel care ți se potrivește?”, a fost întrebarea adresată de reporterul PRO TV. Lucescu Jr. nu exclude posibilitatea unei noi experiențe în viitorul apropiat.

„E greu să-ți răspund la o astfel de întrebare. Deocamdată sunt aici, sunt aici de mult timp. Am fost și în Arabia Saudită, unde am câștigat enorm. Am avut un grup de jucători de top, de mare nivel.

Am avut experiențele pe care le-am avut, peste tot am obținut ceva. Acum sunt aici în Grecia, nu știu cât voi rămâne, dacă voi rămâne mult, dacă voi pleca, dacă o să mă opresc la un moment dat. Nu știu, nu pot să răspund, nu-mi stă în cap chestia”, a spus Răzvan Lucescu, pentru PRO TV și Sport.ro.

VIDEO - INTERVIU INTEGRAL cu Răzvan Lucescu, antrenor PAOK Salonic: