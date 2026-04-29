Întrebarea care l-a "blocat" pe Răzvan Lucescu: "E greu să răspund"

Răzvan Lucescu (57 de ani), antrenorul celor de la PAOK Salonic, a oferit un interviu în exclusivitate pentru PRO TV după finala Cupei Greciei, pierdută în fața celor de la OFI Creta, scor 2-3.

Răzvan Lucescu a avut șansa de a câștiga un nou trofeu cu PAOK Salonic, alături de care a cucerit deja două titluri și două Cupe. În finala Cupei Greciei din acest sezon, PAOK a cedat în fața celor de la OFI Creta, după un meci încheiat dramatic.

După 2-2 în timpul regulamentar, meciul a fost împins spre cele două reprize de prelungiri, unde formația din Creta a dat lovitura și a câștigat trofeul.

”Campionatul Greciei este cel care ți se potrivește?”, a fost întrebarea adresată de reporterul PRO TV. Lucescu Jr. nu exclude posibilitatea unei noi experiențe în viitorul apropiat.

„E greu să-ți răspund la o astfel de întrebare. Deocamdată sunt aici, sunt aici de mult timp. Am fost și în Arabia Saudită, unde am câștigat enorm. Am avut un grup de jucători de top, de mare nivel. 

Am avut experiențele pe care le-am avut, peste tot am obținut ceva. Acum sunt aici în Grecia, nu știu cât voi rămâne, dacă voi rămâne mult, dacă voi pleca, dacă o să mă opresc la un moment dat. Nu știu, nu pot să răspund, nu-mi stă în cap chestia”, a spus Răzvan Lucescu, pentru PRO TV și Sport.ro.

Răzvan Lucescu a scris istorie la PAOK Salonic

Pentru Răzvan Lucescu, ”mandatul” de la PAOK Salonic este cel mai lung din cariera sa și al doilea la echipa patronată de Ivan Savvidis. 

A antrenat pentru prima oară la Salonic în perioada 2017-2018, în care a cucerit un titlu și o Cupă a Greciei, după care a ales să preia Al-Hilal, alături de care a câștigat Liga Campionilor Asiei. 

În 2021 s-a întors la PAOK, unde a strâns deja 252 de meciuri în al doilea mandat. Bilanțul său este impresionant, cu 142 de victorii, 53 de rezultate de egalitate și 57 de înfrângeri.

