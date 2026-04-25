PAOK Salonic, echipa antrenată de Răzvan Lucescu, a pierdut neașteptat finala Cupei Greciei, disputată în această seară pe ”Panthessaliko Stadio” din Volos.

PAOK Salonic - OFI Creta 2-3 într-un veritabil thriller, cu goluri marcate în toate prelungirile posibile

După 90 de minute, surpriza OFI Creta părea să se impună cu 2-1, după ce elevii lui Lucescu au deschis scorul.

Giannis Michailidis (minutul 15), respectiv Taxiarchis Fountas (28) și Thiago Nuss (50) au marcat pentru un 2-1 pentru OFI care a durat până în minutul 90+7, când Alexander Jeremejeff a reușit egalarea, 2-2!

De altfel, au fost nu mai puțin de 17 minute de prelungiri înaintea celor două reprize ”oficiale” de prelungiri.

Așa că în prelungirile prelungirilor, mai exact în minutul 105+4, OFI Creta a preluat conducerea, 3-2, după un penalty fructificat de Aaron Leya Iseka.

Formația pregătită de Răzvan Lucescu se calificase în ultimul act al Cupei după ce a trecut în semifinale de marea rivală Panathinaikos, 3-0 în dublă manșă (1-0 în tur și 2-0 în retur).

Echipele de start în PAOK Salonic - OFI Creta, finala Cupei Greciei

PAOK Salonic: Tsiftsis - Kenny, Kedziora, Michailidis, Baba - Zivkovic, Ozdoev, Meite, Taison - Konstantelias, Mythou

Rezerve: Bianco, Camara, Chatsidis, Ivanusec, Jeremejeff, Monastirlis, Pavlenka, Pelkas, Sanchez, Taylor, Vogliacco, Zafeiris

Antrenor: Răzvan Lucescu

OFI Creta: Christogeorgos - Kostoulas, Poungouras, Krizmanic - Shengelia, Karachalios, Androutsos, Athanasiou - Fountas, Salcedo, Thiago Nuss

Rezerve: Apostolakis, Bainovic, Chatzitheodoridis, Kanellopoulos, Katsikas, Kenourgiakis, Lampropoulos, Leya Iseka, Lilo, Marinakis, Neira, Theodosoulakis

Antrenor: Christos Kontis

VIDEO EXCLUSIV Imagini filmate de la finala Cupei Greciei