Răzvan Lucescu (57 de ani), antrenorul celor de la PAOK Salonic, a oferit un interviu în exclusivitate pentru PRO TV după finala Cupei Greciei, pierdută în fața celor de la OFI Creta, scor 2-3.

Printre altele, Lucescu Jr. a fost întrebat și despre o posibilă revenire în funcția de selecționer al României, în care a mai fost în perioada 2009-2011. 

Antrenorul lui PAOK Salonic nu se mai vede lucrând ca selecționer. De altfel, la naționala României a avut singura experiență de acest gen din cariera sa. Din 2011 și până acum a antrenat Rapid, El-Jaish, Petrolul Ploiești, Skoda Xanthi, PAOK Salonic (de două ori) și Al-Hilal.

„Hai să nu mai discutăm! Am o experiență, îmi place foarte mult munca la club, antrenorul la club e zilnic pe teren, își transmite ideile zilnic, are un alt control. La echipa națională depinzi de momente, nu este simplu deloc, stabilești în minte o echipă și la următoarea convocare constați că 5 sau 6 jucători dintre cei pe care-i aveai în minte ori sunt accidentați, ori nu mai joacă la echipele de club, pentru că asta este și o altă mare problemă a fotbalului românesc.

Depinzi de prea multe aspecte, deci nici măcar nu vreau să discutăm despre acest subiect. Nu e vorba de echipa națională a României, în general, o echipă națională. Nu cred că e pentru mine (n.r. - munca de selecționer)”, a spus Răzvan Lucescu, pentru PRO TV și Sport.ro.

Pentru Răzvan Lucescu, ”mandatul” de la PAOK Salonic este cel mai lung din cariera sa și al doilea la echipa patronată de Ivan Savvidis. 

A antrenat pentru prima oară la Salonic în perioada 2017-2018, în care a cucerit un titlu și o Cupă a Greciei, după care a ales să preia Al-Hilal, alături de care a câștigat Liga Campionilor Asiei. 

În 2021 s-a întors la PAOK, unde a strâns deja 252 de meciuri în al doilea mandat. Bilanțul său este impresionant, cu 142 de victorii, 53 de rezultate de egalitate și 57 de înfrângeri.

