Printre altele, Lucescu Jr. a fost întrebat și despre o posibilă revenire în funcția de selecționer al României, în care a mai fost în perioada 2009-2011.

Antrenorul lui PAOK Salonic nu se mai vede lucrând ca selecționer. De altfel, la naționala României a avut singura experiență de acest gen din cariera sa. Din 2011 și până acum a antrenat Rapid, El-Jaish, Petrolul Ploiești, Skoda Xanthi, PAOK Salonic (de două ori) și Al-Hilal.

Răzvan Lucescu nu vrea să mai fie selecționer: ”Nu e pentru mine”

„Hai să nu mai discutăm! Am o experiență, îmi place foarte mult munca la club, antrenorul la club e zilnic pe teren, își transmite ideile zilnic, are un alt control. La echipa națională depinzi de momente, nu este simplu deloc, stabilești în minte o echipă și la următoarea convocare constați că 5 sau 6 jucători dintre cei pe care-i aveai în minte ori sunt accidentați, ori nu mai joacă la echipele de club, pentru că asta este și o altă mare problemă a fotbalului românesc.

Depinzi de prea multe aspecte, deci nici măcar nu vreau să discutăm despre acest subiect. Nu e vorba de echipa națională a României, în general, o echipă națională. Nu cred că e pentru mine (n.r. - munca de selecționer)”, a spus Răzvan Lucescu, pentru PRO TV și Sport.ro.