Campioana U BT Cluj a învins vineri, pe teren propriu, formaţia Buducnost Podgorica (Muntenegru), scor 94-90 (44-47), în al doilea meci din trei programate în sferturile de finală ale Ligii Adriatice.

Meciul trei, cel decisiv, va avea loc, săptămâna viitoare, în deplasare, pentru un loc în semifinalele competiţiei.

Principalii marcatori ai meciului au fost Ceaser 15 puncte, Miletic 14, Russell 14, Woodbury 13, Creek 13, pentru U BT Cluj, respectiv Morgan 15, Ferrell 14, Boutsiele 12, pentru oaspeţi.

În prima partidă din sferturi, echipa muntenegreană a câştigat cu 86-73, astfel că scorul este 1-1, la general.

În celelalte partide din sferturi se duelează Dubai Basketball – Spartak Subotica (102-74 în primul meci; meciul 2 – 10 mai), Partizan Belgrad – KK Bosna (81-73; 10 mai) şi Steaua Roşie Belgrad – Cedevita (101-92; 12 mai).

Potrivit news.ro, campioana României s-a calificat în sferturi de pe locul 5 în faza Top 8, în urma rezultatelor:

*85-97 şi 76-86 cu Steaua Roşie Belgrad

*89-94 şi 72-110 cu Buducnost

*93-90 şi 90-98 cu KK Bosna

*98-95 şi 84-72 cu Cedevita

Liga Adriatică (ABA League) a fost înfiinţată în 2001, cu scopul de a reuni echipe din spaţiul ex-iugoslav. Partizan Belgrad a câştigat cele mai multe trofee – 8.

Campioana României a jucat în acest sezon şi în BKT EuroCup, a doua competiţie valorică a continentului, în care a atins pentru a treia oară consecutiv faza sferturilor de finală.