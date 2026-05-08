Prima reacție a lui Aurelien Tchouameni după ce s-a scris că l-a băgat în spital pe Valverde

Real Madrid a fost zguduită joi de un eveniment extrem.

Presa spaniolă a dezvăluit un scandal de la unul dintre antrenamentele lui Real Madrid cu Aurelien Tchouameni și Federico Valverde actori principali. Cei doi s-ar fi și bătut, zvonuri infirmate ulterior de Valverde, care a ajuns la spital în urma conflictului. CE S-A ÎNTÂMPLAT, AICI.

La o zi de la incidentul neplăcut, Real Madrid a emis un comunicat în care a evidențiat că cei doi mijlocași centrali au primit o amendă individuală de 500.000 de euro, suma reprezentând un record pentru clubul de pe ”Santiago Bernabeu”.

Vineri seară a venit și reacția lui Aurelien Tchouameni, care și-a prezentat scuzele și a evidențiat că focusul la Real Madrid s-a pus acum pe meciul cu FC Barcelona de duminică, ora 22:00.

”Ceea ce s-a întâmplat săptămâna aceasta la antrenamente este inacceptabil. Spun asta gândindu-mă la exemplul pe care se așteaptă de la noi să-l dăm tinerilor, fie în fotbal, fie la școală. Indiferent cine are dreptate sau cine nu, ar trebui să căutăm întotdeauna soluția cea mai calmă pentru a rezolva orice conflict.

Mai presus de toate, vreau să-mi cer scuze pentru imaginea pe care am proiectat-o ​​despre club. Știu că fanii, staff-ul, coechipierii mei, conducerea... toată lumea este profund dezamăgită de modul în care s-a desfășurat acest sezon. Dar frustrarea nu poate scuza totul. Aceste incidente, deși se pot întâmpla în orice vestiar, nu sunt potrivite pentru Real Madrid. Mai ales că Real Madrid este clubul despre care se vorbește cel mai mult din lume.

Acum nu este momentul să ne dăm seama cine a făcut ce, cine a spus ce sau cine a avut dreptate. Accept sancțiunea clubului și o susțin. Suntem în continuare o familie, uneori avem neînțelegeri, dar trebuie să ne punem întotdeauna obiectivele mai presus de orice. Mi-am cerut deja scuze grupului și vreau să le cer scuze și tuturor fanilor madrileni.

Acum e momentul să întoarcem pagina și să ne concentrăm toată atenția asupra Clasico-ului și a ceea ce a mai rămas din sezon, pentru a readuce clubul la locul său cuvenit”, a scris Aurelien Tchouameni pe Instagram.

Și Rudiger și Carreras au avut un conflict la Real Madrid. Ce s-a întâmplat

Criza rezultatelor de la Real Madrid a deteriorat grav vestiarul „Los Blancos”. Antonio Rudiger (33 de ani) și Alvaro Carreras (23) au avut și ei înainte un conflict asemănător. 

Cu o lună în urmă, Rudiger l-ar fi pălmuit pe Carreras. Ulterior, acum două săptămâni, stoperul a urlat la fundașul stânga și l-a criticat sever de față cu întreaga echipă, potrivit postului El Chiringuito TV, citat de Mundo Deportivo.

Mai mulți coechipieri au intervenit atunci și i-au transmis lui Rudiger că a depășit limita, motiv pentru care ar trebui să îi prezinte scuze lui Carreras. 

Tensiunile vin în contextul în care doar un miracol pentru „Los Blancos” în La Liga poate face ca Real Madrid să nu termine fără trofeu al doilea sezon consecutiv. 

