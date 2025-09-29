PAOK Salonic a scăpat printre degete o victorie uriașă în deplasarea cu Asteras Tripolis, 3-3, după ce echipa lui Răzvan Lucescu a condus cu 3-1 încă din prima repriză.



Meciul a început cu o surpriză. Asteras a deschis scorul prin Federico Macheda în minutul 7. PAOK a reacționat repede și, în doar 5 minute, a întors rezultatul. Despodov a egalat din penalty (21), iar Konstantelias a marcat pentru 2-1 (26). Până la pauză, Fedor Chalov a făcut 3-1, tot de la punctul cu var (34).



Gazdele nu s-au dat bătute și au redus diferența chiar înainte de pauză, prin Emmanouilidis (45+2), pentru ca Nicholas Gioacchini să stabilească scorul final, 3-3, în minutul 74.



Răzvan Lucescu: „Nu am făcut greșeli în defensivă, ci când aveam mingea”



Tehnicianul român a pus remiza pe seama erorilor comise în momente-cheie.



„Am făcut greșeli nu când eram în defensivă, ci când aveam mingea. Dacă intram la pauză cu 1-3, cred că adversarul își pierdea moralul. În repriza secundă, am controlat, dar am pierdut mingea ușor și așa a venit egalarea. În viață și în fotbal sunt momente când orice ai face, nu merge”, a declarat Lucescu.



Întrebat dacă echipa traversează o criză, antrenorul lui PAOK a negat categoric: „Nu pot vorbi despre o criză. Echipa luptă, jucătorii încearcă. Știu că în Grecia se vorbește repede despre criză, dar e abia septembrie. Totul se poate schimba până în mai”.

