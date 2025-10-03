La finalul partidei, tehnicianul român nu s-a ferit de cuvinte și a recunoscut superioritatea spaniolilor, indicând momentul precis care a frânt echilibrul meciului.



Golul care a schimbat totul



Deși PAOK a reușit să deschidă scorul și să le creeze probleme gazdelor, Lucescu jr. a subliniat că golul primit chiar înainte de pauză a avut un efect devastator asupra moralului echipei sale.



"Știam că Celta are calitate, trebuia să ne menținem organizarea. Am marcat un gol, dar mai erau 10 secunde până la finalul primei reprize și am încasat golul de 1-1. Ne-a tăiat entuziasmul și le-a dat lor încredere", a transmis antrenorul.



În partea secundă, Celta s-a dezlănțuit, ceea ce l-a făcut pe Lucescu junior să admită că diferența de valoare dintre cele două echipe a fost evidentă.



"Al doilea gol al lor a venit devreme, am vrut să revenim, dar s-au creat spații, iar Celta a avut ocazii mari și a mai marcat o dată. Nu pot vorbi de lipsă de concentrare. Am fost conștienți că e un adversar de calitate. Au fost la alt nivel față de noi", a punctat Lucescu, arătându-se în final dezamăgit de modul în care echipa sa a gestionat finalul primei părți: "Am vrut să le provocăm confuzie și am reușit cu 0-1, dar trebuia să gestionăm altfel situația la finalul reprizei".

