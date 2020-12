Razvan Lucescu a povestit ce se intampla in vestiarul de la PAOK! "Trebuie sa imi dau palme. Am impresia ca ne batem la retrogradare!" Cum i-a raspuns finantatorului de la echipa greaca

Razvan Lucescu a povestit episoadele pe care le-a trait cu finantatorul de la PAOK.

El a spus ca patronul echipei avea momente cand reusea sa te sperie, dar iti aducea si zambetul pe buze. Lucescu a stiut cum sa lucreze cu Ivan Savvidis, finantatorul lui PAOK, si l-a lasat sa isi verse nervii atunci cand a fost cazul.

"Am castigat campionatul pe 21 aprilie, joi jucam returul semifinala Cupei, dupa 2-0 acasa. Toti ziceau ca nu ne calificam, ca e prea mare euforia. Am facut 0-0 si ne-am calificat.Dupa meci, patronul ne-a bagat iar in sedinta. O ora si jumatate m-a distrus: Asta e echipa, cum vrei tu sa iei Cupa, cum sa te califici tu in Liga?

M-a demolat. Spre finalul discutiei, imi spune ca trebuie sa tin echipa tare, sa ii tin motivati, ca vrea sa terminam campionatul neinvinsi.I-am replicat: 'President, mai intai trebuie sa ma iau la palme, sa imi spun ca am luat titlul si am ajuns in finala Cupei, ca dupa ce mi-ati facut in seara asta am impresia ca ne batem la retrogradare.' A inceput sa rada. Dupa sedinta m-a luat in brate si mi-a zis: 'Tine-i tare'", a declarat Razvan Lucescu pentru ProSport.

Antrenorul lui Al Hilal a povestit si despre perioada in care a fost infectat cu noul coronavirus.

"A fost o perioada neplacuta. Simptomele au fost destul de tari, dureri mari, febra mare, dureri de oase, de cap. Mi-am pierdut echilibrul, dar doar fizic. Traiesc mult pentru fotbal. Faptul ca am avut rezultate m-a facut sa fiu linistit, sa nu fiu afectat absolut deloc.

In perioada de lock-down, ma gandeam doar ce putem face sa castigam campionatul. La momentul intreruperii, aveam 6 puncte peste Nasr si aveam derby cu ei. Cand am castigat titlul am avut o liniste fantastica, simt ca nimic nu mai ma poate atinge.

Vorbeam cu un jucator ca suntem dependenti de victorii, nu mai stim sa ne comportam dupa un esec. Urasc sa pierd, dar faptul ca am castigat tot ce am castigat ma face sa nu mai am presiunea de dinainte", a spus Lucescu JR.