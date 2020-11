EXCLUSIV | "Acolo lumea ma respecta mai mult decat in Romania!" Reactia lui Razvan Lucescu dupa ce a cucerit Cupa Arabiei Saudite! Ce spune dupa ce a mers bolnav la antrenamentele lui Al Hilal

Antrenorul roman a cucerit Cupa Arabiei Saudite cu Al Hilal, dupa ce a fost testat pozitiv cu Covid-19.

Razvan Lucescu (51 ani) a vorbit despre performantele uluitoare pe care le-a realizat de-a lungul carierei, dar si despre perioada dificila prin care a trecut dupa ce a fost testat pozitiv cu Covid-19!

"Inceputurile sunt cele mai complicate, te duci intr-un loc in care nu te cunoaste lumea, trebuie sa te impui, sa arati tuturor ca esti capabil, sa ii castigi de partea ta. Nu e nimic stabilizat la inceput, exista si rezultate mai putin bune.

E o situatie complicata pentru toata lumea, dar a trebuit sa ne obisnuim repede.

A fost o perioada urata, am avut sansa sa nu ajung la spital, dar 8-9 zile au fost cumplite. Dureri foarte mari in oase, febra foarte mare, mi-am pierdut echilibrul, casa se invartea cu mine.

Cu doua zile inainte de finala, am facut testul, eram pozitiv, dar chiar daca nu m-am simtit bine, am zis ca trebuie sa fiu alaturi de grup. A fost o bucurie mare, dupa finala asta, satisfactia era profunda. Ne-am motivat ca era al treilea trofeu intr-un sezon. Nu foarte multe echipe in lume aveau sansa asta. Satisfactia am simtit-o mult mai profunda. Nu la fel de intensa ca atunci, in Japonia", a spus Razvan Lucescu la PRO X.

"Acolo sunt respectat mai mult decat in Romania!"

Antrenorul roman a vorbit si despre experienta din Grecia, acolo unde a castigat campionatul si de doua ori Cupa cu PAOK si a dezvaluit ca se simte mult mai respectat decat in Romania.

"In Grecia, lumea ma respecta mai mult decat in Romania. Poate pentru ca sunt strain, nu stiu de ce, dar asa am simtit. Toate succesele mi-au fost punctate de fiecare data, nu doar cei din Salonic, si cei din Atena. Au aratat un respect mare pentru ce am realizat acolo, ma face sa ii iubesc enorm", a spus Lucescu.

In incheiere, Razvan Lucescu a avut un mesaj pentru romani cu ocazia zilei de 1 decembrie: "Sa fie fericiti, a fost un an greu, dar dupa situatiile complicate apar si perioade frumoase!"