Se pregătește startul campionatului în Statele Unite ale Americii. Inter Miami debutează în noul sezon pe 22 februarie (duminică), dar până atunci mai are un meci de pregătire sâmbătă (14 februarie) cu Independiente del Valle.

Duminica trecută, Inter Miami a remizat într-un amical cu Barcelona SC din Ecuador, scor 2-2. Messi a înscris în minutul 31 și a fost scos din meci în minutul 58, moment în care a fost înlocuit de Luis Suarez, din cauza unei accidentări.

Lionel Messi e OUT de la Inter Miami! Anunțul americanilor

Inter Miami a emis miercuri un comunicat în care a explicat că Messi a suferit o întindere musculară la nivelul bicepsului femural stâng, motiv pentru care a fost absent și de la antrenamentul de miercuri al echipei.

Americanii nu au anunțat cât va lipsi argentinianul, dar în cazul acestor accidentări, Messi chiar poate să rateze debutul în noul sezon și să stea pe bară și la următoarele dueluri.

”Messi nu a participat la antrenamentul de miercuri, 11 februarie, din cauza unei întinderi musculare la nivelul bicepsului femural stâng, suferită în timpul meciului împotriva celor de la Barcelona SC, în Ecuador, care persistă de atunci.

Jucătorul a efectuat teste medicale suplimentare care au confirmat diagnosticul. Revenirea sa treptată la antrenamente va depinde de evoluția sa clinică și funcțională în zilele următoare”, a scris Inter Miami pe site-ul oficial.