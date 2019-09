Razvan Lucescu da cartile pe fata: "Nu am plecat pentru bani" Patronul de la PAOK l-a convins ca e timpul sa plece: "Patronii au dreptul sa decida cum doresc"

Razvan Lucescu s-a despartit de PAOK in luna iunie, chiar daca a reusit un sezon excelent alaturi de achipa din Grecia.

Razvan Lucescu a reusit o performanta incredibila in campionatul grec, dupa ce a cucerit titlul fara sa piarda vreun meci, cu 26 de victorii si 4 egaluri.

Antrenorul roman a explicat in presa din Grecia motivul despartirii de PAOK, dupa ce s-a zvonit ca ar fi ales sa paraseasca Grecia pentru ca arabii i-au oferit un salariu mai mare. Lucescu sustine insa ca divergentele avute cu patronul echipei l-au convins ca e momentul sa plece.

"Uneori patronii au dreptul de a decide cum doresc. Dar, in acelasi timp, cand antrenorul realizeaza ca echipa se schimba si folosofia lui nu mai e sustinuta, e mai bine sa plece. Pentru ca, daca nu o face, va aparea frustrarea de abele parti si tot ceea ce s-a construit se va distruge.

Am crescut langa tatal meu. Cum lucrez, cum vorbesc, cum cred in visele mele, totul i se datoreaza lui. Avem aceeasi filosofie asupra fotbalului, chiar daca jucam diferit.

Nu am plecat de la PAOK pentru bani. Am un salariu bun acum, dar nu acesta a fost motivul. Cel mai important este sa am pasiune si sa ma simt bine la echipa pe care o antrenez, chiar daca e la nivel mai mic, ca Xanthi sau Rapid", a spus Razvan Lucescu intr-un interviu pentru gazzetta.gr.