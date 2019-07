Fosta echipa a lui Razvan Lucescu "a prins" cel mai greu adversar in preliminarii! Reactia INCREDIBILA a grecilor de la PAOK dupa ce a picat cu Ajax

CFR Cluj va juca, cel mai probabil, impotriva celor de la Celtic in turul 3 preliminar al UEFA Champions League. Ardelenii au evitat cel mai dur adversar: Ajax Amsterdam. Olandezii vor juca impotriva celor de la PAOK, fosta echipa a lui Razvan Lucescu.

Dupa ce si-au aflat adversarul, grecii de la PAOK au avut o reactie amuzanta pe contul de Twitter.

"Dragi oameni de la UEFA, data viitoare cand mai exista o tragere la sorti, stabiliti intreg programul si pe noi puneti-ne sa jucam direct cu Ajax", a fost mesajul de la PAOK.

Dear @ChampionsLeague next time draw the rest of the teams and appoint us against @AFCAjax directly!! #UCLdraw pic.twitter.com/365NUyYjHT